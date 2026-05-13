El Ministerio de Relaciones Exteriores celebra esta tarde una rueda de prensa para explicar aspectos del acuerdo Escudo de las Américas, que suscribió el país con Estados Unidos.

Mediante el acuerdo, República Dominicana acogerá un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, excepto haitianos, para "facilitar" el retorno a sus naciones de origen.

También contempla que aeronaves de Estados Unidos utilicen los aeropuertos dominicanos de las Américas y de la Base Aérea de San Isidro.