Paliza afirma que acuerdo para recibir deportados de EE. UU. no afecta la soberanía nacional

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se refirió al tema al ser abordado por periodistas. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró este miércoles que el memorando de entendimiento bilateral mediante el cual República Dominicana recibirá deportados de Estados Unidos, no compromete la soberanía nacional.

Aunque expresó no estar completamente seguro, indicó que el acuerdo estaría previsto para tener una duración aproximada de un año.

"El Gobierno del presidente Abinader nunca va a hacer nada que pueda poner en riesgo, bajo ninguna circunstancia, la soberanía ni las mejores prácticas en nuestro país", dijo.

En contradicción con lo que se conoce hasta el momento, el funcionario aseguró que las solicitudes realizadas en el marco del tratado estarán sujetas a la aceptación del país.

"Los dominicanos tenemos el derecho, de acuerdo al propio instrumento, de aceptar o no a cualquier solicitud que se nos haga", manifestó.

Paliza no aclaró si al decir: "aceptar o no cualquier solicitud" se refiere a que cada envío de deportados deberá ser aprobado individualmente o al inicio de la llegada de los reconducidos.

En ese sentido, favoreció que la Cancillería "haga una presentación más conceptuosa" para desglosar mejor la decisión y permitir que la sociedad comprenda el tema con mayor claridad.

Añadió que otra de las garantías del memorando es que no se podrán recibir ciudadanos haitianos, debido a la sensibilidad del tema migratorio en el país.

El ministro precisó que el convenio se desarrolla en el marco de los acuerdos e iniciativas conjuntas vinculadas a temas de seguridad suscritos con Estados Unidos.

Reiteró que el acuerdo no vulnera la soberanía nacional y sostuvo que la población puede estar tranquila respecto a la iniciativa.

El acuerdo

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció ayer que el país acogerá a un "número limitado" de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, como parte de un acuerdo de cooperación bilateral, con excepción de ciudadanos haitianos y menores de edad no acompañados.

Mediante un comunicado, la institución indicó que el acuerdo forma parte de un memorando de entendimiento de carácter no vinculante firmado con Estados Unidos, en el marco de la iniciativa de cooperación bilateral denominada "Escudo de las Américas".