Abinader viaja a Guyana para sostener reunión bilateral con Mohamed Irfaan Ali

El presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader viajará este miércoles en horas de la noche a Guyana, donde tiene programada una reunión bilateral y la firma de acuerdos de cooperación con el presidente de ese país sudamericano, Mohamed Irfaan Ali.

A su llegada al aeropuerto de Georgetown, pasadas las 7:00 de la noche, el jefe de Estado dominicano será recibido con los honores militares correspondientes a su alta investidura. Posteriormente, se trasladará a la Casa de Gobierno, donde participará junto al mandatario guyanés en una recepción oficial.

El presidente Abinader llega procedente de Panamá, donde participó como orador principal en el Congreso Mundial de Zonas Francas, escenario que aprovechó para promover la captación de inversionistas, especialmente en las áreas de tecnología y manufactura.

Con ese propósito, el mandatario también sostuvo encuentros con empresarios panameños y con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Agenda y acompañantes del presidente Abinader

Para el jueves en la mañana, el presidente Irfaan Ali ofrecerá un desayuno oficial al presidente Abinader y a su comitiva en la Casa de Gobierno. Más adelante, ambos mandatarios, junto a funcionarios de Guyana y de la República Dominicana, encabezarán una reunión bilateral y la firma de un nuevo convenio de cooperación.

El gobernante dominicano estará acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, y el embajador dominicano en Guyana, Ernesto Torres Pereyra.

El jefe de Estado retornará el jueves 14 a la República Dominicana y el viernes encabezará diversas actividades oficiales en el país.