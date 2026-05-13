×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Presidente Abinader visita Guyana
Presidente Abinader visita Guyana

Abinader viaja a Guyana para sostener reunión bilateral con Mohamed Irfaan Ali

Ambos mandatarios darán seguimiento a los múltiples acuerdos firmados desde 2023 en materia de energía

    Expandir imagen
    Abinader viaja a Guyana para sostener reunión bilateral con Mohamed Irfaan Ali
    El presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader viajará este miércoles en horas de la noche a Guyana, donde tiene programada una reunión bilateral y la firma de acuerdos de cooperación con el presidente de ese país sudamericano, Mohamed Irfaan Ali.

    A su llegada al aeropuerto de Georgetown, pasadas las 7:00 de la noche, el jefe de Estado dominicano será recibido con los honores militares correspondientes a su alta investidura. Posteriormente, se trasladará a la Casa de Gobierno, donde participará junto al mandatario guyanés en una recepción oficial.

    El presidente Abinader llega procedente de Panamá, donde participó como orador principal en el Congreso Mundial de Zonas Francas, escenario que aprovechó para promover la captación de inversionistas, especialmente en las áreas de tecnología y manufactura.

    • Con ese propósito, el mandatario también sostuvo encuentros con empresarios panameños y con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

    Agenda y acompañantes del presidente Abinader

    Para el jueves en la mañana, el presidente Irfaan Ali ofrecerá un desayuno oficial al presidente Abinader y a su comitiva en la Casa de Gobierno. Más adelante, ambos mandatarios, junto a funcionarios de Guyana y de la República Dominicana, encabezarán una reunión bilateral y la firma de un nuevo convenio de cooperación.

    El gobernante dominicano estará acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, y el embajador dominicano en Guyana, Ernesto Torres Pereyra.

    • El jefe de Estado retornará el jueves 14 a la República Dominicana y el viernes encabezará diversas actividades oficiales en el país.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.