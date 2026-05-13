¿Qué gana República Dominicana recibiendo deportados de EE. UU.?, el canciller Álvarez responde

El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, defendió este miércoles el acuerdo de cooperación migratoria firmado con Estados Unidos, que permitirá que ese país deporte a territorio dominicano a migrantes indocumentados para luego ser dirigidos a sus naciones de origen, asegurando que la República Dominicana obtiene importantes beneficios estratégicos como resultado de esa relación bilateral.

Álvarez explicó que la cooperación con Washington ha permitido que Estados Unidos respalde a la RD frente a la crisis de seguridad en Haití, especialmente en los esfuerzos internacionales para enfrentar el avance de las pandillas haitianas.

"¿Qué obtiene República Dominicana de esta cooperación con Estados Unidos? La respuesta debe analizarse con sentido estratégico y con memoria histórica", expresó el funcionario durante una rueda de prensa que ofreció para explicar el memorándum firmado entre las naciones y dado a conocer ayer.

El funcionario recordó que el presidente Luis Abinader alertó desde temprano sobre el peligro regional que representa la crisis haitiana, y destacó que Estados Unidos asumió liderazgo político, diplomático y financiero para impulsar en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución que creó la fuerza multinacional de apoyo a Haití.

Según el canciller, ese respaldo internacional fue resultado de la estrecha cooperación estratégica entre ambos países.

Álvarez también señaló como beneficio la inclusión del país en el programa Global Entry, que facilita el ingreso de ciudadanos dominicanos a territorio estadounidense mediante procesos avanzados de seguridad y preautorización.

Asimismo, destacó que República Dominicana figura entre los países que más residencias permanentes reciben proporcionalmente en Estados Unidos, fortaleciendo los vínculos humanos, económicos y culturales entre ambas naciones.

El canciller afirmó que estos logros reflejan la importancia de mantener una relación "madura, estratégica y de cooperación" con el principal socio y aliado del país.

"Desde hace décadas, República Dominicana figura entre los países que, proporcionalmente a nuestra población, más residencias permanentes obtiene para nuestros nacionales en Estados Unidos" Roberto Álvarez Ministro de Relaciones Exteriores “

"La política exterior de República Dominicana no se guía por improvisaciones ni consignas emocionales, sino por la defensa responsable del interés nacional y la preservación de nuestra soberanía", expresó Álvarez.

Otros países con acuerdos

En la rueda de prensa, el canciller también dijo que otros países han llegado a este tipo de acuerdos con Estados Unidos y citó a:

Costa Rica

Ecuador

Panamá

Paraguay

Honduras

Cuando se le preguntó al ministro si el país había recibido presión de EE. UU. para firmar el memorándum de entendimiento, dijo: "El gobierno dominicano recibe solicitudes de parte de todos nuestros socios. No recibe presiones, recibe solicitudes. Ahora bien, nosotros soberanamente decidimos cuáles aceptamos y cuáles no. Cuáles no convienen por una cuestión de soberanía nacional, por una cuestión de seguridad nacional".