Acuerdo con EE. UU. no implica estadía indefinida de migrantes

El canciller Roberto Álvarez defendió ayer el memorando de entendimiento suscrito entre la República Dominicana y los Estados Unidos dentro de la iniciativa "Escudo de las Américas", aclarando que el acuerdo no convierte al país en un "tercer país seguro" ni implica la permanencia indefinida de migrantes en territorio dominicano.

Durante una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Álvarez explicó que el mecanismo, conocido internacionalmente como Third Country National Agreement (TCNA), se limita exclusivamente al tránsito temporal de nacionales de otros países que aún no han ingresado al sistema migratorio estadounidense y que tampoco solicitarán refugio en la República Dominicana.

El funcionario precisó que el acuerdo excluye a ciudadanos haitianos, menores de edad no acompañados y personas con antecedentes penales.

Álvarez ofreció la rueda de prensa en la tarde de ayer luego de que se generaran cuestionamientos por el anuncio de la firma del memorando. Dirigentes de partidos de oposición pidieron esclarecer los términos y recordaron que el año pasado el presidente Luis Abinader negó la posibilidad de que el país recibiera deportados desde los Estados Unidos.

Tiempo en RD

El canciller insistió en que el memorando no debe confundirse con los acuerdos de "tercer país seguro" ni con el esquema aplicado anteriormente por EE. UU. y México bajo el programa Remain in Mexico. Según explicó, esos modelos obligaban a los solicitantes de asilo a permanecer durante meses o incluso años fuera de territorio estadounidense mientras sus casos eran conocidos por tribunales migratorios. En contraste, sostuvo que el acuerdo firmado por la República Dominicana establece únicamente un tránsito controlado y breve.

Álvarez afirmó que las personas incluidas en el mecanismo permanecerán temporalmente en el país bajo protocolos estrictos y serán retornadas a sus naciones de origen "en cuestión de días", en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Enfatizó que el memorando no es jurídicamente vinculante y que, aunque el acuerdo tiene una vigencia de un año, puede ser terminado en cualquier momento por cualquiera de las partes.

Tránsito controlado

El ministro también rechazó que el acuerdo implique asentamientos permanentes o absorción migratoria. "Estamos hablando de una operación de tránsito controlado, temporal y coordinado", expresó, subrayando además que el financiamiento será asumido totalmente por los Estados Unidos. Recalcó igualmente que ninguna persona ingresará al territorio dominicano sin autorización expresa del Gobierno.

El canciller detalló que el memorando contempla la recepción de hasta 30 personas por mes y que, hasta el momento, EE.UU. no ha realizado una solicitud formal. El listado de migrantes debe ser remitido 48 horas antes para ser aprobada o rechazado por las autoridades dominicanas.

Acuerdos con otros

En defensa de la decisión gubernamental, Álvarez argumentó que otros países de la región, como Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Honduras, también han suscrito acuerdos similares con Washington.

El canciller vinculó además esta cooperación con el respaldo que los EE.UU. ha brindado al país frente a la crisis haitiana. Recordó que el presidente Abinader había advertido sobre el peligro regional que representan las pandillas haitianas y señaló que Washington desempeñó un papel decisivo en la aprobación, en el Consejo de Seguridad de la ONU, de la resolución que creó la fuerza internacional de apoyo a Haití.

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Álvarez citó también la inclusión de la República Dominicana en el programa Global Entry y el elevado número de residencias permanentes concedidas a dominicanos en los Estados Unidos como ejemplos de los beneficios derivados de la relación bilateral.

Finalmente, sostuvo que la política exterior dominicana se guía por la defensa del interés nacional, la soberanía y una cooperación internacional "con claridad y dignidad".

10 aspectos clave que resaltó el canciller El memorando excluye expresamente a ciudadanos haitianos, menores de edad no acompañados y personas con antecedentes penales.



La República Dominicana no asumirá procesos de asilo ni refugio de migrantes enviados por Estados Unidos.



Las personas acogidas bajo este mecanismo solo estarán temporalmente en tránsito.



Los extranjeros serán retornados a sus países de origen en cuestión de días bajo protocolos establecidos.



El acuerdo no contempla solicitudes de refugio ni regularización en República Dominicana.



El acuerdo no es jurídicamente vinculante y cualquiera de las partes puede terminarlo cuando lo considere.



La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) acompañará el proceso de tránsito y retorno.



El costo total del mecanismo será cubierto por el Gobierno estadounidense.



El control de entrada al territorio seguirá bajo plena soberanía del Estado dominicano.



Este acuerdo forma parte de una relación estratégica con Estados Unidos, país que apoyó a República Dominicana frente a la crisis de seguridad en Haití y facilitó beneficios como la inclusión en el programa Global Entry.

Extienden permiso en aeropuertos El canciller también se refirió a la extensión por un período de seis meses de la autorización temporal para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal de EE.UU. en territorio nacional, como parte de los acuerdos de cooperación en seguridad suscritos bajo la iniciativa Escudo de las Américas. El funcionario precisó que la extensión es desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. La medida, según aseguró, busca fortalecer las capacidades de vigilancia aérea, interdicción de narcóticos y respuesta operativa frente al crimen transnacional organizado. Señaló que las operaciones continuarán realizándose bajo coordinación de los organismos dominicanos y utilizarán las mismas instalaciones empleadas previamente en ejercicios conjuntos de seguridad, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Las Américas y la Base Aérea de San Isidro. Estas medidas buscan fortalecer la seguridad nacional y regional.