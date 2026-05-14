Con inversión de RD$222.2 millones, el Gobierno inaugura la Plaza Constitución en Ciudad Juan Bosch

La Plaza Constitución en la Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Con una inversión de 222.2 millones, el Gobierno entregó este jueves la Plaza Constitución en la Ciudad Juan Bosch, una obra que estará destinada al esparcimiento de las familias y a la valoración de la carta magna dominicana.

La obra cuenta con 42,200 metros cuadrados.

El ministro de la Presidencia, Jose Ignacio Paliza, encabezó el acto y resaltó que Ciudad Juan Bosch es un proyecto de Estado que fue concebido para servir como un modelo de urbanización que considere todos los componentes del desarrollo integral humano y que pueda ser replicado en todo el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/8397b4d2-6d38-464e-97cc-0de6804119e3-8d77543a.jpg El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó la inauguraciónl. (FUENTE EXTERNA)

"Desde entonces, la Ciudad Juan Bosch ha pasado de unas cinco mil viviendas a unas casi dieciséis mil y esta plaza es parte de ese proceso de construcción ordenada y orientada a garantizar el bienestar de sus pobladores", expresó el ministro.

También fueron inauguradas las calles Los Amos y Camino Real Nordeste, con una inversión de unos 111.6 millones de pesos, que se integrarán de manera estratégica a la red vial de Ciudad Juan Bosch y facilitarán la conectividad hacia la Plaza Constitución.

Detalles de la plaza y obras complementarias

La plaza fue construida por el Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo República Dominicana (

) e incluye unos

de áreas verdes, 29,000 metros cuadrados de zonas pavimentadas en concreto y adoquines, dos gazebos, 95 bancos, cinco jardineras con bancos integrados, un área infantil y un

.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/whatsapp-image-2026-05-14-at-181025-cd99c649.jpeg La Plaza Constitución se suma a otras dos plazas consolidadas que cruzan la Ciudad Juan Bosch de norte a sur. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/42d16645-55ac-40f9-b708-90a6c3598c75-ed3d7e79.jpg El expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, habla durante el acto. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, Camel Curi Lora, expresó que el espacio invita a la reflexión y al reconocimiento de los valores que han dado forma a la nación dominicana, además de honrar y mantener viva su historia.

"La Plaza Constitución no solo representa un espacio de vida, donde las familias y visitantes podrán reunirse, donde los niños podrán jugar, donde los jóvenes y adultos podrán ejercitarse, y donde todos podrán sentirse parte de una comunidad, sino que a partir de hoy se convertirá en un lugar único para la celebración de nuestra Constitución", expresó.

Reacciones y reconocimientos

Curi Lora destacó que la Plaza Constitución se suma a otras dos que cruzan la Ciudad Juan Bosch de norte a sur con una extensión en conjunto de más de 1.5 kilómetros y un área total de más de 181,300 metros cuadrados de ofertas a la ciudadanía que van desde esparcimiento, cultura, entretenimiento, comercio, servicios, medicina ambulatoria, entre otras.

Milton Ray Guevara, pasado juez presidente del Tribunal Constitucional (TC), afirmó que la Constitución es un proyecto de nación, construido de sueños y realidades.

Señaló que la República Dominicana ha tenido una carta magna que ha sido modificada 39 veces y apuntó que en la Plaza de la Constitución se han escogido ocho, inicialmente las que han tenido impacto esencial en la vida de los dominicanos.

Mientras que Fidias Aristy Payano, actual juez del Tribunal Constitucional, destacó que el levantamiento de esta plaza constituye para el pueblo dominicano y la comunidad de la Ciudad Juan Bosch una expresión modélica del respeto merecido por la Constitución dominicana.

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Al acto de inauguración también asistieron los jueces del Tribunal Constitucional Miguel Valerio y Amaury Reyes Torres, así como la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana; el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio; y el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe.

En el acto, el ministro José Ignacio Paliza recibió de Uribe una medalla conmemorativa del 60 aniversario de la Revolución Constitucionalista de 1965.

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