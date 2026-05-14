El presidente Abinader regresa al país y se reintegra a sus labores

El presidente de la República, Luis Abinader junto al mandatario de Panamá José Raúl Mulino Quintero. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader regresó al país este jueves tras concluir una agenda de trabajo en Panamá y Guyana, donde participó en reuniones relacionadas a inversión, intercambio comercial y petróleo.

El jefe de estado se retiró del territorio guyanés a las 12:46 de la tarde y arribó directamente a la Casa de Gobierno a las 3:30 de la tarde para continuar despachando los asuntos prioritarios de la administración pública, informó la Presidencia.

Visita a Panamá

Durante su primera parada, en Panamá, el mandatario participó como orador principal en el Congreso Mundial de Zonas Francas, espacio que aprovechó para promover las ventajas competitivas de la República Dominicana en la captación de inversiones de manufactura y tecnología.

Asimismo, sostuvo una reunión bilateral con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y encabezó una mesa de trabajo con empresarios locales destinada a fortalecer las exportaciones y el intercambio comercial estratégico entre ambas naciones.

Encuentro en Guyana

Posteriormente, el jefe de Estado se trasladó a Georgetown, Guyana, donde fue recibido con honores militares por el primer ministro Mark Phillips y el canciller Hugh Todd, para luego asistir a una recepción en la Casa de Gobierno ofrecida por el presidente guyanés, Mohamed Irfaan Alí.

En la jornada final del jueves, Abinader, junto a su comitiva, participó en un desayuno ofrecido por su homólogo, luego pasaron a un salón privado donde se desarrolló una reunión bilateral ampliada y culminó con la firma entre ambos gobiernos, de un nuevo convenio bilateral enfocado en la exploración de petróleo.

Comitiva que lo acompañó

Durante su estadía en Panamá, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro.

Mientras, en Guyana le acompañaron el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, Samuel Pereyra, y el embajador dominicano en Guyana, Ernesto Torres Pereyra.

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