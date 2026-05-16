Luis Abinader viaja a Miami para recibir reconocimiento

Luis Abinader viajará a Miami. En la imagen, el presidente de la República Dominicana se dirige a sus simpatizantes en Santo Domingo. ( ARCHIVO / MATIAS DELACROIX / AP )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, partió este sábado 16 de mayo a la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde será reconocido con el premio "Champion of Freedom" (Campeón de la Libertad), otorgado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University.

La distinción será entregada durante la cena anual de la prestigiosa organización, a celebrarse en el hotel Trump National Doral, en reconocimiento al liderazgo del mandatario dominicano y su compromiso con los principios de libertad económica, desarrollo y prosperidad durante su gestión presidencial.

De acuerdo con la información ofrecida, el reconocimiento destaca la labor de Abinader en la implementación de reformas y cambios institucionales, especialmente tras su reelección en 2024, así como su enfoque en el fortalecimiento democrático y económico del país.

El Adam Smith Center for Economic Freedom fue establecido por el Estado de Florida en el año 2020 y es considerado un centro de estudios independiente y no partidista de alcance internacional.

La entidad trabaja en la intersección de las políticas gubernamentales y el libre mercado, con el objetivo de promover iniciativas orientadas a la libertad económica y la prosperidad humana.

El mandatario estará acompañado por su esposa, la primera dama Raquel Arbaje.

Como parte de su agenda en Miami, el jefe de Estado se trasladará desde el aeropuerto hacia la FIU, donde sostendrá un conversatorio con estudiantes de la alta casa de estudios. Además, tiene previsto reunirse con diversas personalidades de la ciudad.

Regreso

Tras concluir sus actividades oficiales, el presidente Abinader regresará al país en horas de la tarde.