Abinader advierte riesgos que enfrentan sociedades democráticas al ceder libertad por seguridad

El presidente Luis Abinader afirmó ayer que la libertad exige responsabilidad y compromiso, y advirtió sobre los riesgos que enfrentan las sociedades democráticas cuando los ciudadanos ceden libertades a cambio de seguridad o comodidad.

El mandatario ofreció estas declaraciones al recibir el premio Champion of Freedom Award (Campeón de la Libertad), otorgado por el Adam Smith Center for Economic Freedom, en reconocimiento a su liderazgo y a la implementación de políticas de libre mercado.

Durante su discurso en la Champion of Freedom Dinner & Celebration, dijo que asumía la distinción no solo como un reconocimiento, sino también como "una invitación a la reflexión" sobre el verdadero significado de la libertad y su importancia para las democracias modernas.

Reflexiones sobre la libertad y el bien común

Abinader destacó el pensamiento del economista y filósofo Adam Smith, cuya visión inspira el nombre del centro que le otorgó el reconocimiento. Señaló que Smith concebía la libertad económica como una herramienta de dignidad compartida, basada en reglas claras, justicia y confianza institucional.

En ese contexto, aseguró que su gestión ha asumido el compromiso de fortalecer las instituciones, garantizar la transparencia, proteger el Estado de derecho y promover la libertad económica como pilares para ampliar las oportunidades y mejorar la calidad de vida de la población.

El jefe de Estado inició su intervención evocando la obra Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, al citar la frase: "La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos".

A partir de esa referencia, sostuvo que la libertad constituye "una condición moral del ser humano" y un principio esencial que define la dignidad de las personas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/whatsapp-image-2026-05-17-at-91014-am-fa66266f.jpeg Luis Abinader recibe el reconocimento de manos de Carlos Díaz Rosillo, fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom. (FUENTE EXTERNA)

Te puede interesar El presidente Luis Abinader llega a Miami y se reúne con estudiantes dominicanos en Florida

La importancia del diálogo en la democracia

Abinader también recordó las reflexiones del pensador francés Alexis de Tocqueville sobre la importancia de preservar la autonomía individual y fortalecer las convicciones democráticas de los pueblos.

Asimismo, citó al filósofo Isaiah Berlin para señalar que el desafío contemporáneo consiste en garantizar tanto la libertad "de" las restricciones como la libertad "para" construir un proyecto de vida digno.

"Crecer no es solo producir más. Crecer es ampliar horizontes. Es permitir que cada persona pueda imaginar y construir su propio futuro", expresó el gobernante, tras reiterar que la libertad y la prosperidad "no son conceptos en tensión, sino dimensiones inseparables de una misma aspiración humana".

Abinader sostuvo además que la libertad pierde sentido cuando se desvincula del bien común y afirmó que el gran desafío de las democracias consiste en equilibrar la protección de los derechos individuales con la responsabilidad colectiva.

En la parte final de su discurso, llamó a defender el diálogo, la pluralidad y la búsqueda de consensos en un contexto internacional marcado por la polarización y la simplificación del debate público.

"Este reconocimiento no lo recibo como un punto de llegada, sino como una responsabilidad renovada", manifestó el mandatario, al reafirmar su compromiso de continuar impulsando una economía que genere oportunidades, fortalezca la democracia y garantice la inclusión de todos los sectores de la sociedad.

A la gala asistieron los ministros Víctor -Ito- Bisonó y Eduardo Sanz Lovatón; el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dargam; el expresidente de Colombia Iván Duque; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; la presidenta de la Universidad de Florida, Janet Núñez, y el fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom, Carlos Díaz Rosillo.

El Adam Smith Center for Economic Freedom fue establecido por el Estado de Florida en 2020. Es un centro de estudios independiente, no partidista, que tiene como objetivo informar, influir e inspirar a los líderes actuales y futuros para que desarrollen e implementen políticas innovadoras, significativas y efectivas que promuevan la libertad económica y la prosperidad humana.

Leer más Abinader se reunió con líderes empresariales panameños para ampliar oportunidades de inversión