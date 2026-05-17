Abinader regresa al país tras participar en actividades académicas y recibir reconocimiento en Miami

El presidente Luis Abinader habla durante un evento en la Universidad Internacional de Florida, en Miami, Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, regresó este domingo al país tras concluir una agenda de actividades desarrollada el fin de semana en Miami, Estados Unidos.

Durante su visita, el mandatario participó en encuentros organizados por instituciones académicas y empresariales, así como en actividades con estudiantes y representantes de distintos sectores.

En el marco de su agenda, Abinader recibió el reconocimiento "Champion of Freedom Award", otorgado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), por sus políticas orientadas al fortalecimiento de la libertad económica y la institucionalidad.

Durante el acto, el jefe de Estado pronunció un discurso en el que abordó temas relacionados con democracia, libertad y fortalecimiento institucional.

Encuentro con estudiantes dominicanos

Asimismo, sostuvo un encuentro con estudiantes dominicanos de la FIU, con quienes conversó sobre liderazgo, desarrollo económico y desafíos regionales, además de responder inquietudes sobre políticas implementadas por el Gobierno.

La Presidencia informó que la visita formó parte de una agenda internacional enfocada en los vínculos académicos, económicos e institucionales entre República Dominicana y Estados Unidos.