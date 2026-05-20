El presidente Abinader designa a Rocío Vidal como directora ejecutiva de URBE

La directora ejecutiva de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), Rocío Isabel Vidal Carballo, junto a José Miguel González Cuadra, director saliente de la entidad. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader emitió este miércoles el decreto 293-26, mediante el cual designó a Rocío Isabel Vidal Carballo como directora ejecutiva de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE).

Vidal Carballo, quien hasta el momento se desempeñaba como coordinadora general de URBE, asume la dirección ejecutiva de la entidad, señaló el Ministerio de la Presidencia mediante una nota de prensa.

Indica que la medida forma parte de los esfuerzos del Gobierno por continuar fortaleciendo la gestión institucional y garantizar la continuidad de los proyectos de transformación urbana y mejoramiento de comunidades.

Asimismo, mediante el oficio PR-IN-2026-11067, José Miguel González Cuadra, quien fungía como director ejecutivo de URBE, quedó designado como asesor honorífico del Ministerio de la Presidencia en materia de desarrollo urbanístico, en reconocimiento a su labor, trayectoria y aportes en esta área.

Sobre URBE

URBE es una unidad adscrita al Ministerio de la Presidencia (Minpre), responsable de coordinar y ejecutar iniciativas de readecuación de barrios y entornos urbanos, con enfoque en sostenibilidad, inclusión y recuperación de espacios públicos.

El Ministerio de la Presidencia informó que el gobierno continúa fortaleciendo las capacidades institucionales orientadas a la transformación urbana y al mejoramiento de comunidades en distintos puntos del país, a través de proyectos de intervención integral que impacten la calidad de vida de la gente.

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