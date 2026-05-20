El Gobierno firma un acuerdo con Finjus para cooperar en la revisión de anteproyectos de ley

El presidente Luis Abinader y el presidente de Finjus, Rafael del Toro Gómez, muestran el acuerdo de colaboración firmado entre la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), este 20 de mayo de 2026. Les acompañan el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa (i), y el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán (d). ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El presidente Luis Abinader firmó este miércoles un acuerdo de colaboración entre la Consultoría del Poder Ejecutivo y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

Entre los principales compromisos asumidos por ambas partes se encuentra el apoyo a la elaboración, revisión y consulta de anteproyectos de leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos de interés institucional.

El convenio tendrá una vigencia de dos años y las actividades derivadas serán ejecutadas mediante protocolos específicos que definirán objetivos, alcances, condiciones y cronogramas de trabajo. Asimismo, no generará obligaciones pecuniarias automáticas y contará con mecanismos de confidencialidad y seguimiento técnico.

Además, la iniciativa contempla la realización de estudios técnicos, diagnósticos, informes, propuestas normativas, capacitaciones, conferencias y proyectos formativos, así como la promoción de espacios de diálogo con juristas, organizaciones sociales y ciudadanía para fortalecer la legitimidad y efectividad de las propuestas legales.

Este acuerdo busca fortalecer la institucionalidad democrática, apoyar la modernización del marco jurídico y promover espacios de formación, análisis y asesoría técnica en temas de interés público.

Alianza estratégica

El convenio fue suscrito por el mandatario, en representación del Poder Ejecutivo, y por el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Rafael del Toro Gómez. También, firmaron en calidad de testigos el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, y el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.

En el acto, Abinader afirmó que su gobierno defiende profundamente el valor de una sociedad civil activa, crítica y comprometida, al considerar que la participación ciudadana representa una fortaleza esencial para la democracia.

De igual forma, sostuvo que gobernar bien implica escuchar, abrir espacios de participación y comprender que las mejores decisiones públicas nacen del diálogo y la pluralidad.

"Y quiero decirlo con claridad, este gobierno cree profundamente en el valor de una sociedad civil activa, crítica y comprometida. No vemos la participación ciudadana como un obstáculo, la vemos como una fortaleza de la democracia", expresó el jefe de Estado.

El gobernante destacó que este acuerdo representa una alianza estratégica para fortalecer las instituciones democráticas y continuar promoviendo la transparencia, el respeto a la ley y la participación ciudadana.

"La convicción de que las democracias no se sostienen solamente con elecciones, ni con discursos, ni siquiera con buenas intenciones. Se sostienen cuando existen instituciones fuertes, leyes legítimas y ciudadanos dispuestos a defender el interés general por encima de cualquier conveniencia particular", expresó el gobernante.

Abinader destacó el papel desempeñado por Finjus durante décadas en favor del Estado de derecho, "una voz que ha acompañado al país en momentos decisivos, siempre desde el rigor técnico, la independencia de criterio y el compromiso con la nación".

Sostuvo que las instituciones también se defienden desde la voluntad colectiva de los ciudadanos de creer en la democracia, respetar las reglas y construir un futuro común y aseguró que esta alianza simboliza el compromiso de seguir construyendo una República Dominicana donde prevalezcan la institucionalidad, la transparencia y el respeto a la ley.

"Las naciones verdaderamente grandes no son las que tienen más poder, sino las que tienen mejores instituciones, más confianza en su democracia y más fe en su gente", enfatizó el presidente Abinader.

Compromiso con la trayectoria de cambios

El presidente de Finjus, Rafael del Toro Gómez, consideró que este acuerdo institucional con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo refuerza el compromiso con la trayectoria de cambios que ha animado la institución que dirige desde hace años.

"Las mejores energías de contribuir al fortalecimiento institucional y de una perspectiva autónoma coherente con nuestros principios y limitaciones, pero siempre desde una posición de respeto y espíritu constructivo", acotó

Asimismo, manifestó la disposición de la Finjus de trabajar de manera coordinada con el Gobierno para fortalecer el marco institucional y democrático del país.

"El equipo técnico de Finjus se esforzará por colocarse a la altura del compromiso que estamos asumiendo, con la garantía de que recibiremos la colaboración permanente de importantes expertos juristas, académicos, organizaciones similares y ciudadanos identificados con los altos objetivos que animan este acuerdo, para hacer realidad una nueva experiencia, para demostrar que la colaboración basada en el diálogo, el respeto, la humildad y el análisis sistemático de la realidad social y jurídica entre Estado y sociedad es posible y necesaria para nuestra democracia", expresó.