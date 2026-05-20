Abinader inaugura segunda etapa del malecón de SDE y pide que lo cuiden

La inversión total del proyecto ascendió a 685,261,126 pesos, según informaron las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron este miércoles la segunda etapa del remozamiento del malecón de Santo Domingo Este, una obra concebida para fortalecer el turismo, dinamizar la economía local y ampliar los espacios de recreación para los residentes del municipio.

La intervención en esta segunda etapa fue ejecutada con una inversión de 314,411,200 pesos, mientras que el total ascendió a 685,261,126 pesos.

Durante el acto, el presidente Abinader llamó a la ciudadanía a preservar el malecón y convertirlo en un espacio seguro y familiar.

"Lo que les pido a Dío Astacio y a los comunitarios es que lo cuiden. Muchas ciudades y poblaciones del mundo quisieran tener esta vista y respirar este aire limpio que viene del mar Caribe", expresó el mandatario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/106e10d7-52a7-42e0-a950-c6453ce78a76-75464e56.jpg El presidente Luis Abinader habla en la inauguración de la segunda etapa del malecón de SDE. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/8b5d1148-e305-4706-901c-c10704921073-a5b5e942.jpg El presidente Luis Abinader corta la cinta que deja inaugurada la segunda etapa del malecón de Santo Domingo Este junto al ministro de Turismo, David Collado y el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera el miércoles 20 de mayo del 2026. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

El jefe de Estado destacó que el malecón representa un espacio de recreación y encuentro para las familias de Santo Domingo Este, por lo que consideró necesario crear mecanismos comunitarios para proteger y mantener la obra.

"Tenemos que cuidarlo para venir con nuestras familias y garantizar que este sea un gran paseo familiar", sostuvo.

Resalta crecimiento de SDE

Abinader también resaltó el crecimiento urbanístico y económico que ha experimentado Santo Domingo Este en los últimos años, impulsado por importantes obras de infraestructura vial y proyectos de desarrollo.

Mencionó entre esas iniciativas la ampliación de la avenida Ecológica, la avenida Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez (autopista San Isidro), la construcción de la avenida Freddy Beras Goico y nuevas inversiones privadas en plazas comerciales y proyectos inmobiliarios.

Asimismo, señaló que el Gobierno trabaja en el fortalecimiento de los servicios básicos del municipio, incluyendo la ampliación del sistema de agua potable mediante el acueducto de Barrera de Salinidad y la construcción de un recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en la demarcación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/a90f19a7-22a0-4cb4-988f-63dd83aa46c9-c69dd041.jpg El ministro de Turismo, David Collado, habla durante la inauguración de la segunda etapa del malecón de Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-20-at-165055-024b818c.jpeg La obra es un espacio para la recreación de las familias de Santo Domingo Este. (FOTO/FUENTE EXTERNA) ‹ >

De su lado, Collado afirmó que la obra forma parte del programa de recuperación de malecones y frentes marítimos impulsado por el Ministerio de Turismo en distintos puntos del país.

"Aquí estamos, junto al presidente Luis Abinader, entregando la segunda etapa del rescate de este hermoso malecón. Cumpliendo con nuestra promesa a Santo Domingo Este", expresó el funcionario.

El ministro sostuvo que el país debe aprovechar sus espacios costeros como puntos de encuentro para residentes y visitantes.

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Impacto y crecimiento de Santo Domingo Este

"Es tiempo de que dejemos de vivir de espalda al mar. Debemos aprovechar estos espacios marinos para beneficio de los residentes de nuestras comunidades y los turistas que los visitan", indicó.

En el acto también habló el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, quien calificó la obra como "un hito" para el municipio y resaltó el impacto de las inversiones públicas en el crecimiento urbano y económico de la demarcación.

Astacio señaló que Santo Domingo Este ha experimentado un crecimiento acelerado en las últimas décadas, pasando de unos 400 mil habitantes en los 90 a más de 1.2 millones en la actualidad.

El funcionario afirmó que el malecón se ha convertido en uno de los principales espacios de recreación del país y aseguró que recibe un promedio de más de 6,000 visitantes diarios.

"Este es el lugar más visitado de la República Dominicana en función de esparcimiento. Son miles de dominicanos que vienen aquí a caminar, compartir en familia y disfrutar de este entorno", manifestó.

Con la entrega de esta etapa concluye la recuperación integral del litoral marino de la avenida España, desde las instalaciones de la Armada Dominicana hasta la autopista Las Américas, abarcando una extensión de 4.1 kilómetros y más de 237 mil metros cuadrados de parque natural.

El proyecto contempló la construcción de aceras y ciclovías en el sentido sur de la avenida España, caminos internos y acondicionamiento de isletas centrales.

Asimismo, incluye la ampliación e instalación de 11 áreas de estacionamiento, ocho plazas recreativas o microacentos, mobiliario urbano, paisajismo, drenaje pluvial e iluminación exterior.

Además del presidente Abinader y el ministro Collado, al acto asistieron la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; el vicealmirante Juan Crisóstomo; el director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz; el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera; Igor Rodríguez, director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella.

Asimismo, el director general de RD Vial, Hostos Rizik; el presidente del Clúster Turístico de Santo Domingo, Juan Manuel de Oliva; el general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cecac), entre otros invitados especiales.

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