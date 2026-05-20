Gobierno busca rescatar el Teatro Agua y Luz y abre licitación

El Gobierno dominicano iniciará el proceso de licitación para la recuperación del Teatro Agua y Luz, emblemático espacio ubicado en el Centro de los Héroes, con el objetivo de transformarlo en un moderno escenario cultural y turístico para la ciudad de Santo Domingo, informó la tarde de este miércoles la Presidencia.

El anuncio fue realizado durante el almuerzo encabezado por el presidente Luis Abinader junto a representantes de la clase artística dominicana en el Salón Verde del Palacio Nacional.

El ministro de Turismo, David Collado, informó que el mandatario instruyó la apertura del proceso de licitación para intervenir la estructura, proyecto que incluirá la remodelación integral y el techado del recinto.

"Por instrucciones del presidente se autorizó que se hiciera un proceso de licitación. Ya iniciamos el diseño y el proceso para recuperar el Teatro Agua y Luz, incluyendo un techado que permita realizar actividades aunque el clima no favorezca" David Collado Ministro de Turismo “

Indicó que la licitación ya fue publicada o estaría siendo colocada oficialmente durante esta semana, estimando que el proceso administrativo previo al inicio de la construcción podría completarse en aproximadamente tres meses.

“La idea es que, concluido el proceso, se firme el contrato y de inmediato comiencen los trabajos”, agregó el funcionario.

El sueño de Abinader

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-20-at-52933-pm-7f771017.jpeg Presidente Luis Abinader (c). Le acompañañan Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura (i), y Antoliano Peralta, ministro de Justicia (d). (FUENTE EXTERNA)

Durante el encuentro, el presidente Abinader recordó que antes de asumir la Presidencia visitó un teatro en Nashville, Estados Unidos, donde artistas de música country se presentaban cada fin de semana, experiencia que inspiró su visión de crear un espacio similar en República Dominicana.

“Siempre soñé con que nuestro país tuviera un lugar así, donde los artistas dominicanos puedan presentarse de manera permanente y donde la cultura también sea parte del atractivo turístico”, manifestó el mandatario.

David Collado explicó que la visión presidencial es convertir el Teatro Agua y Luz en un referente cultural y turístico de Santo Domingo, inspirado en modelos internacionales de entretenimiento artístico.

“El sueño del presidente es que ese espacio se convierta en algo similar al Hard Rock Café de Medellín, un lugar activo para presentaciones artísticas y eventos culturales”, sostuvo.

El proyecto será desarrollado junto a entidades vinculadas a los sectores turístico y cultural, con el propósito de dinamizar la oferta de entretenimiento de la capital y crear un escenario permanente para artistas dominicanos.

El cantante Rafa Rosario valoró positivamente la iniciativa y recordó que el espacio lleva años abandonado. “Ese espacio es ideal para que los artistas puedan realizar presentaciones”, expresó.

El contrato para la intervención del Teatro Agua y Luz fue adjudicado anteriormente, durante el período gubernamental 2016-2020, a la empresa Consultoría Astur, S.A.

Participantes en la actividad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-20-at-52934-pm3-cc8edf80.jpeg De izquierda a derecha, los merengueros Kinito Méndez, Sergio Vargas y Eddy Herrera. (FUENTE EXTERNA)

La actividad contó con la presencia del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el ministro de Justicia, Antoliano Peralta; y el director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Rubén Gonell Cosme.

Entre los artistas, compositores, músicos, productores y representantes del sector cultural estuvieron presentes Ramón Orlando, César G. Acosta Chevalier, Francisco Ulloa, Kinito Méndez, Fefita La Grande, Pakolé, Sergio Vargas, Manuel Aramis Camilo, Omega, Rafa Rosario, Luis Mariano Lantigua Reynoso, Virgilio E. Frías Almanzar, El Prodigio, Eddy Herrera, Krisspy y Nelson D’La Olla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-20-at-52934-pm1-f26b46e1.jpeg Pochy Familia habla durante el encuentro. A su izquierda, Ramón Orlando. (FUENTE EXTERNA)

Además, participaron José Dionicio Fernández, David Kada, Blanca María Díaz Martínez, La India Canela, Raquel Arias Jiménez de López, Rene Soli, Martha Candela, Orlando Lora, José R. Gonell Cosme, Johnnie Alberto Mercedes Castillo, Sylvio Mora, Jandy Ventura, El Blachy, Juan Ramón Mota Castillo, Valerio de León Severino, María Steffan Rodríguez, Luz Marcela de La Cruz Peralta, Pochy Familia, Luis Segura, José Luis Segura H, Pablo Euriel, Ramón Lluveres, Hilda Pichardo, Robert Liliano Campos y Yuri Domínguez.