El Gobierno entregará este miércoles la segunda etapa del malecón de Santo Domingo Este

Los trabajos realizados en el Malecón de Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, encabezarán este miércoles la inauguración de la segunda etapa de la reconstrucción del malecón de Santo Domingo Este, una obra ejecutada con una inversión de 314,411,200 pesos.

El acto inaugural está pautado para las cuatro de la tarde y contará con la presencia de autoridades municipales y provinciales, funcionarios gubernamentales, empresarios y representantes de diversos sectores de la sociedad.

Con esta segunda fase concluye la intervención integral del frente marítimo de Santo Domingo Este, cuya inversión total ascendió a 685,261,126 pesos, consolidándose como uno de los proyectos de recuperación urbana y turística más importantes desarrollados en ese municipio.

Desde la avenida España hasta la autopista Las Américas

La obra abarca todo el litoral marino de la avenida España, desde las instalaciones de la Armada Dominicana hasta la autopista Las Américas, con una extensión de 4.1 kilómetros y más de 237,734 metros cuadrados de parque natural y áreas recreativas.

El proyecto incluyó la construcción de aceras y ciclovías, caminos internos, acondicionamiento de isletas centrales, ampliación y habilitación de 11 áreas de estacionamiento, construcción de ocho plazas recreativas, instalación de mobiliario urbano, trabajos de paisajismo, drenaje pluvial y alumbrado exterior.

Visita de supervisión

Durante una visita de supervisión realizada ayer martes, el ministro Collado destacó el impacto urbanístico, turístico y social de la obra para los residentes y visitantes del municipio.

“Esto forma parte del amplio programa de recuperación de espacios públicos y malecones que impulsa el Ministerio de Turismo en distintos puntos del país”, expresó.

Collado aseguró que la inauguración marcará “un antes y un después” para el desarrollo del litoral de Santo Domingo Este, al convertir el malecón en un espacio moderno, seguro y atractivo tanto para las familias dominicanas como para los turistas.