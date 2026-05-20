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Nueva directora de URBE
Nueva directora de URBE

¿Quién es Rocío Vidal, la nueva directora ejecutiva de URBE?

La funcionaria fue designada en el cargo por el presidente Luis Abinader

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    ¿Quién es Rocío Vidal, la nueva directora ejecutiva de URBE?
    Rocío Isabel Vidal Carballo, nueva directora ejecutiva de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE). (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El presidente Luis Abinader emitió este miércoles el decreto 293-26 mediante el cual designó a Rocío Isabel Vidal Carballo como directora ejecutiva de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE).

    La información fue ofrecida por el Ministerio de la Presidencia a través de una nota de prensa, en la que indicó que Vidal Carballo, quien hasta el momento se desempeñaba como coordinadora general de URBE, asumirá la dirección ejecutiva de la entidad.

    • Sustituye a José Miguel González Cuadra, designado asesor honorífico del Ministerio de la Presidencia

    En la misma información se indica que la medida forma parte de los esfuerzos del Gobierno por continuar fortaleciendo la gestión institucional y garantizar la continuidad de los proyectos de transformación urbana y mejoramiento de comunidades.

    Vidal, arquitecta de profesión, ha liderado desde URBE proyectos como Nuevo Domingo Savio, que integra a los sectores Los Guandules y La Ciénaga, en el Distrito Nacional, además de contemplar iniciativas de recuperación del río Ozama en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este.

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    Más de una década en URBE

    Vidal Carballo labora en la institución desde junio de 2013. Comenzó como diseñadora junior en URBE, posición que ocupó hasta 2016.

    Luego pasó a desempeñarse como líder de proyectos y coordinadora general de URBE-Oficina de Planificación Urbana.

    Es licenciada en Arquitectura por la Northeastern University, ubicada en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Además, posee una maestría en Gestión y Diseño Arquitectónico de la Escuela de Negocios IE en Madrid, España.

    Sobre URBE

    URBE es una unidad adscrita al Ministerio de la Presidencia (Minpre), responsable de coordinar y ejecutar iniciativas de readecuación de barrios y entornos urbanos, con enfoque en sostenibilidad, inclusión y recuperación de espacios públicos.

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