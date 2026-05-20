RD respalda orden constitucional en Bolivia y llama al diálogo democrático ante crisis

El canciller Roberto Álvarez afirmó que el Gobierno dominicano sigue con profunda preocupación la evolución de los acontecimientos en Bolivia. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

República Dominicana respaldó este miércoles el orden constitucional y la estabilidad democrática de Bolivia durante la participación del canciller Roberto Álvarez en la Sesión Ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde expresó preocupación por la crisis política, social y humanitaria que atraviesa el país sudamericano.

En su intervención, Álvarez afirmó que el Gobierno dominicano sigue "con profunda preocupación" la evolución de los acontecimientos en Bolivia y reveló que ha mantenido comunicación con el canciller boliviano, Fernando Aramayo, para dar seguimiento cercano a la situación y reiterar el interés de República Dominicana en que prevalezcan la paz social, el orden constitucional y el diálogo democrático.

El canciller manifestó solidaridad con el pueblo boliviano, especialmente con las familias afectadas por los bloqueos, disturbios y tensiones registrados en distintas regiones del país, los cuales han dificultado el acceso a alimentos, combustibles, medicamentos e insumos esenciales.

"Nuestra región conoce demasiado bien el costo humano de las crisis prolongadas. Cuando el conflicto político abandona los cauces institucionales y se traslada al bloqueo de carreteras, a la paralización de servicios esenciales y a la confrontación violenta en las calles, quienes primero sufren son siempre los sectores más vulnerables de la sociedad." Roberto Álvarez Canciller dominicano. “

Asimismo, señaló que República Dominicana rechaza toda forma de violencia, así como cualquier acción orientada a alterar el orden constitucional o desconocer la voluntad soberana expresada democráticamente por el pueblo boliviano en las elecciones de 2025.

Álvarez sostuvo que el presidente Rodrigo Paz y las autoridades constituidas de Bolivia emanan de un proceso electoral legítimo, por lo que consideró que toda diferencia política o social debe canalizarse dentro del marco institucional y democrático, y no mediante intimidación, bloqueos o intentos de ruptura constitucional.

El funcionario añadió que la Carta Democrática Interamericana indica que la democracia no se preserva únicamente mediante elecciones, sino también protegiendo las condiciones que hacen posible la convivencia nacional, el pluralismo y el diálogo político.

Asimismo, recordó que durante la 54ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Asunción en junio de 2024, República Dominicana condenó de manera "inequívoca y contundente" los intentos de ruptura institucional contra el entonces presidente Luis Arce Catacora, reiterando que el país mantendrá siempre una posición firme en defensa de la democracia en la región.

El canciller dominicano indicó que el actual momento político boliviano exige firmeza democrática y prudencia política: firmeza para rechazar la violencia y cualquier tentativa de desestabilización institucional, y prudencia para comprender que muchos de los desafíos que enfrenta Bolivia tienen raíces estructurales profundas.

"Una cosa es disentir dentro de las reglas democráticas y otra muy distinta intentar sustituirlas mediante la violencia cuando los resultados electorales no satisfacen determinadas aspiraciones políticas." Roberto Álvarez. Canciller dominicano. “

Desafíos estructurales y llamado al diálogo en Bolivia

En ese sentido, mencionó entre los principales problemas del país la disminución de la producción gasífera, la escasez de divisas, las tensiones sociales, las dificultades de abastecimiento y el deterioro de la confianza económica.

"Ni los bloqueos indefinidos ni la paralización del país producirán más gas, atraerán inversiones o generarán prosperidad para el pueblo boliviano", afirmó.

Álvarez también subrayó que esos desafíos acumulados durante años no podrán resolverse mediante medidas improvisadas ni respuestas coyunturales de corto plazo, por lo que consideró indispensable la construcción de acuerdos nacionales amplios y sostenibles.

A juicio del diplomático, dichos acuerdos solo podrán surgir mediante el diálogo auténtico, el reconocimiento mutuo y la capacidad de escuchar incluso en medio de profundas diferencias políticas.

El funcionario valoró además los esfuerzos realizados por las autoridades bolivianas para alcanzar entendimientos con distintos sectores sociales y productivos, señalando que ello demuestra que el diálogo sí puede generar resultados cuando existe voluntad genuina de construir soluciones nacionales.

No obstante, expresó preocupación por la persistencia de sectores "minoritarios radicalizados" que continúan recurriendo a bloqueos y confrontación como mecanismos de presión política, afectando gravemente a la población y debilitando la estabilidad institucional del país.

Advertencia del canciller El canciller también advirtió sobre el riesgo de normalizar la violencia política en América Latina."La historia latinoamericana demuestra que las democracias rara vez colapsan de manera súbita. Con frecuencia son erosionadas lentamente por la normalización de la violencia política y por la peligrosa idea de que cualquier medio resulta legítimo para alcanzar el poder", señaló.Agradeció la solidaridad demostrada por Argentina y otros países de la región, cuyos esfuerzos para facilitar el suministro de alimentos, medicinas y bienes esenciales representan, dijo, una valiosa expresión de cooperación hemisférica y compromiso con el bienestar del pueblo boliviano."Conviene recordar que el actual gobierno boliviano cuenta con poco más de seis meses en el ejercicio de sus funciones. No resulta razonable exigir la solución inmediata de problemas estructurales acumulados durante largos años, ni desconocer la legitimidad democrática de un mandato conferido recientemente por la ciudadanía".Álvarez enfatizó que defender la democracia boliviana no significa respaldar a un partido político o corriente ideológica específica, sino defender el principio de que ningún proyecto político puede situarse por encima de la Constitución, las instituciones y el derecho de los ciudadanos a vivir en paz.Finalmente, República Dominicana reafirmó su respaldo al orden constitucional boliviano, a las autoridades legítimamente electas y al derecho del pueblo boliviano a vivir en paz, democracia y estabilidad institucional.El canciller concluyó expresando el deseo de que Bolivia pueda encontrar, a través del diálogo, la serenidad, responsabilidad democrática y madurez política necesarias para superar constructivamente la situación actual.La Sesión Ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se llevó a cabo este 20 de mayo de 2026 en el Salón de las Américas en Washington, DC.El objetivo de esta reunión fue abordar la situación política interna de Bolivia y fortalecer alianzas estratégicas con el sector privado.