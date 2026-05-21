El Gobierno anuncia que pronto estará disponible el bono "El Cariñito"

El presidente Luis Abinader durante el acto de lanzamiento de 'El cariñito' en el 2023. ( FUENTE EXTERNA )

Con motivo del Día de las Madres, que en la República Dominicana se celebra el último domingo de mayo, el Gobierno anunció que pronto estará disponible la entrega del bono "El Cariñito 2026".

De acuerdo a informaciones obtenidas por Diario Libre, el bono estará disponible a partir del lunes 25.

Esta será la cuarta ocasión en que se entrega el agrado a las madres. El monto no ha sido revelado aún por las autoridades, pero en años anteriores ha sido de 1,500 pesos.

Tradicionalmente las beneficiarias son identificadas a través de la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y otras fuentes administrativas, para priorizar la asignación del bono.

Requisitos que se han establecido en años anteriores para recibirlo:

·Ser mayor de edad.

· Residir en la República Dominicana.

· Ser madre.

· No percibir ingresos mensuales superiores a 38,158.33 pesos mensuales.

Muy pronto, mamá recibirá un detalle especial para reconocer un pedacito de todo lo que ella da cada día. #ElCariñito pic.twitter.com/7rZpT19uoH — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) May 18, 2026

Las madres interesadas en verificar si fueron seleccionadas como beneficiarias del Bono Madre 2025 pueden realizar la consulta a través de diferentes canales habilitados por el Gobierno y Supérate, entre ellos el chatbot disponible en el portal oficial www.gob.do, el número de WhatsApp 809-362-2000 y la aplicación SoyYoRD.

Además, las personas pueden obtener información llamando al *462, comunicándose con el Centro de Contacto de Supérate a los números 809-920-2081, 1-809-200-0063 y 1-809-200-0064, visitando una oficina de servicio Supérate o acudiendo a las sucursales de Banreservas. También está disponible la línea telefónica de Banreservas 809-960-2121 para consultas relacionadas con el subsidio.

No es obligatorio tener una cuenta bancaria para recibir el Bono Madre, ya que las beneficiarias podrán acceder al subsidio a través de la Tarjeta Aliméntate de Supérate, el sistema de remesas mediante un código enviado por SMS y las cuentas digitales a través de la aplicación Mío Banreservas.

El bono es personal e intransferible y tiene un plazo de 90 días.

Alerta sobre fraudes

Las autoridades también exhortaron a la población a mantenerse alerta ante posibles fraudes relacionados con el Bono Madre aclarando que el Gobierno y Supérate no realizan registros de beneficiarias a través de WhatsApp ni mediante enlaces externos enviados por mensajes.

Asimismo, recordaron que el proceso de selección es automático y que ninguna institución oficial solicita datos personales, pagos o depósitos para gestionar el subsidio, por lo que cualquier cobro o solicitud de información confidencial constituye una estafa.

Las autoridades recomendaron consultar únicamente los canales oficiales como *GOB, el portal superate.gob.do y las redes sociales oficiales de @superaterdo para verificar información y reportar cualquier situación sospechosa.