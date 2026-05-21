Miveh inicia la construcción de centro penitenciario en Hato Mayor para 400 reclusos

El complejo penitenciario se levantará en un área de 59,932 metros cuadrados. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Víctor -Ito- Bisonó, realizó este jueves el primer picazo de lo que será el nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación Hato Mayor, que tendrá capacidad para 400 internos.

El complejo penitenciario se levantará en un área de 59,932 metros cuadrados, con un espacio de construcción de cerca de 14 mil metros cuadrados de edificaciones techadas y funcionales.

Durante el acto, el ministro Bisonó destacó que, desde el Mivhed, están aportando a la visión del Gobierno de avanzar hacia un sistema penitenciario más humano, más organizado y con mejores capacidades para responder a las realidades del país.

"Y parte de esa transformación también pasa por la territorialidad, por crear capacidades en distintas provincias y regiones para que el sistema pueda operar con mayor equilibrio, con espacios adecuados y con condiciones que permitan desarrollar correctamente los procesos de rehabilitación y reinserción", dijo, citado en una nota de prensa.

En tanto, la gobernadora de Hato Mayor, Maribel Simón, valoró la estructura, que mira desde lo humano a las personas que buscan reinsertarse en la sociedad tras haber cometido algún delito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-173844-5ee798ac.jpeg De derecha a izquierda: la gobernadora de la provincia Hato Mayor, Maribel Simón; el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVED), Víctor Ito Bisonó Haza y el senador de la provincia, Cristobal Venerado Castillo. (FUENTE EXTERNA)

Mientras que el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, manifestó que el nuevo centro penitenciario se construirá con los estándares y lineamientos presentados por el Mivhed, pero con mano de obra e insumos locales para que, simultáneamente, se mueva la economía en Hato Mayor.

Detalles de la obra

De acuerdo con el ministerio, el diseño del centro penitenciario está enfocado en la rehabilitación integral y rompe con el esquema tradicional de reclusión al incorporar múltiples módulos diseñados para la educación, el trabajo y el esparcimiento de los internos.

Los espacios serán distribuidos en módulos de seguridad y alojamiento, que incluyen el Edificio ECO 1, un bloque administrativo con celdas de observación, seguridad media y alojamiento VTP. Asimismo, se enfoca en la educación y cultura, equipado con aulas formativas y una biblioteca para el desarrollo intelectual de los internos.

Señala que el centro contará con una nave de talleres y un taller multiusos para la capacitación técnico-laboral. Además, dispondrá de un área agrícola y una granja destinada a la crianza de conejos y gallinas, promoviendo el autoconsumo y el aprendizaje técnico agropecuario.

El bienestar y la convivencia serán visualizados en espacios como comedor, celdas conyugales, dos canchas de baloncesto y un área para el cuidado de perros.

Las autoridades a cargo de la obra informaron que, para avalar el correcto funcionamiento logístico, administrativo y de visitas, el centro dispondrá de 57 plazas de estacionamiento distribuidas estratégicamente: 27 parqueos generales para vehículos livianos, motores y espacios accesibles; 27 parqueos privados, y áreas exclusivas para servicios y autobuses.

También estará dotado de un área de servicios de alta ingeniería que incluye caseta de cisterna y caseta para planta eléctrica, zona de aduana para control de acceso y casetas específicas para el depósito de basura y tanque de gas.

En el acto estuvieron presentes el director general de Presupuestos, José Rijo; la gobernadora de la provincia Hato Mayor, Maribel Simón; el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana; el senador de la provincia, Cristóbal Venerado Castillo, entre otras personalidades destacadas de Hato Mayor.

Leer más Abinader afirma que la transformación del sistema carcelario no tiene marcha atrás