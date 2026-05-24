Abinader inicia este lunes la entrega de "El Cariñito" a las madres
Encabezará el acto oficial del " Bono Madres 2026" en el Club San Carlos
El presidente de la República, Luis Abinader, encabezará este lunes la entrega del Bono Madres 2026, ayuda que cada año suministra el gobierno a progenitoras de hogares vulnerables.
La ayuda se otorga con motivo del Día de las Madres, que en el país se festeja el último domingo de mayo. En este 2026 cae el 31.
El acto de apertura del programa, conocido como "El Cariñito", comenzará a las 12:30 del mediodía en el Club San Carlos, Distrito Nacional.
Todavía no se ha dicho a cuánto ascenderá el monto que será entregado, pero en años anteriores ha sido de 1,500 pesos.
¿Eres madre dominicana? Así puedes acceder al bono "El Cariñito" 2025
Cariñito a las madres
El Gobierno anuncia que pronto estará disponible el bono "El Cariñito"
Esta será la cuarta ocasión en que se entrega el agrado a las madres.
Tradicionalmente las beneficiarias son identificadas a través de la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y otras fuentes administrativas, para priorizar la asignación del bono.
Hace unos días, el Gobierno anunció que pronto estaría disponible la entrega del bono "El Cariñito 2026".