Abinader inicia este lunes la entrega de "El Cariñito" a las madres

El presidente Luis Abinader en la entrega de "El Cariñito" del año 2025. ( DL/ARCHIVO )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezará este lunes la entrega del Bono Madres 2026, ayuda que cada año suministra el gobierno a progenitoras de hogares vulnerables.

La ayuda se otorga con motivo del Día de las Madres, que en el país se festeja el último domingo de mayo. En este 2026 cae el 31.

El acto de apertura del programa, conocido como "El Cariñito", comenzará a las 12:30 del mediodía en el Club San Carlos, Distrito Nacional.

Todavía no se ha dicho a cuánto ascenderá el monto que será entregado, pero en años anteriores ha sido de 1,500 pesos.

Esta será la cuarta ocasión en que se entrega el agrado a las madres.

Tradicionalmente las beneficiarias son identificadas a través de la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y otras fuentes administrativas, para priorizar la asignación del bono.

Hace unos días, el Gobierno anunció que pronto estaría disponible la entrega del bono "El Cariñito 2026".