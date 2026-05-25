El Gobierno declara de utilidad pública terrenos en Boca Chica para ampliación de Las Américas

El Poder Ejecutivo declaró de utilidad pública e interés social 25,067.80 metros cuadrados de terrenos localizados en el municipio de Boca Chica, para destinarlos al proyecto de ampliación y reconstrucción de la autopista Las Américas.

La medida, dispuesta por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 270-26 del pasado 22 de abril, busca adquirir inmuebles de manera parcial y total pertenecientes a 45 personas físicas y nueve personas jurídicas.

La disposición establece que el objetivo del proyecto es mejorar la vialidad, la accesibilidad y la movilidad; incrementar la seguridad; contribuir a la descongestión del tránsito vehicular; reducir los tiempos de desplazamiento y los costos asociados al transporte, así como favorecer el desarrollo de las comunidades de Boca Chica y Andrés, mejorar la imagen de la zona y fortalecer su atractivo turístico.

Detalles del proyecto de ampliación

La propuesta figura actualmente en la agenda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Sin embargo, se conocen pocos detalles específicos al respecto.

La Presidencia ha convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa para este martes 26 de mayo de 2026, en la que el mandatario presentará el plan integral de desarrollo de Boca Chica, una actividad que se entiende podría estar relacionada con esta iniciativa.

El decreto establece que, en caso de no llegarse a un acuerdo amigable respecto a la definición del justiprecio (precio justo) con los propietarios de los inmuebles, el ministerio a cargo del proyecto estará facultado para "realizar todos los actos, procedimientos y recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, de acuerdo a las leyes, para ejecutar la expropiación".

El artículo 3 de la disposición establece: "el justiprecio de los inmuebles declarados de utilidad pública e interés social mediante el presente decreto, será pagado con fondos provenientes del MOPC".

Inversiones en Boca Chica

De acuerdo con el portal de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), solo en el municipio de Boca Chica se han ejecutado alrededor de 1,282,623,794.77 pesos en cinco obras estratégicas.

La más importante fue la reconstrucción y ampliación de la autopista Las Américas, en el tramo La Caleta (AILA)-Boca Chica fase I y fase II, correspondiente al elevado de San Andrés, donde se invirtieron 735 millones de pesos.

La primera etapa del asfaltado de las calles de La Caleta, en Barrio Unido, se realizó con una inversión de 300 millones de pesos, mientras que la reconstrucción de la avenida Brisa de Caucedo ascendió a 140 millones.

Asimismo, la reconstrucción de la calle Manolo Tavárez Justo y la construcción de calles en Angelita y Barrio Unido, en La Caleta, se ejecutaron por 59.3 millones y 48.4 millones de pesos, respectivamente.

Se recuerda que, en su más reciente rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader también anunció un ambicioso proyecto denominado "Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas".

De acuerdo con el gobernante, la iniciativa iniciaría en marzo y sería ejecutada con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impactando 200 kilómetros de costa, comenzando en Boca Chica y continuando por San Pedro, La Romana, Higüey y Verón-Punta Cana.

Es "un programa que beneficiará a un millón de personas y asegurará el desarrollo sostenible de esta zona estratégica durante los próximos 50 años", dijo el mandatario en esa ocasión.

Para esta iniciativa, el BID ha autorizado un financiamiento de 380 millones de dólares que serán ejecutados por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).