El Gobierno inicia entrega del Bono Madre 2026 dirigido a un millón de beneficiarias

El presidente Luis Abinader, en el acto de entrega el Bono Madre 2026 en el Club San Carlos este 25 de mayo de 2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Gobierno inició este lunes la entrega del Bono Madre 2026, también conocido como "El Cariñito", dirigido a un millón de beneficiarias que recibirán 1,500 pesos.

Desde ahora, las madres se preparan para utilizar el dinero en alimentos, prendas y hasta enseres del hogar.

Nery Vizcaíno, de Sabana Perdida, adelantó que utilizará ese dinero para completar el precio de una batería para su inversor. Para ella, este subsidio es "una bendición de Dios" y agradeció al Gobierno por tomar en cuenta a las madres.

De igual forma, Rosa Martínez, residente de La Cuaba, destacó la comodidad de que el bono se acredite de forma digital. En su caso, comprará una blusa nueva para arreglarse en el Día de las Madres, que se celebrará el próximo domingo 31 de mayo.

Esta misma situación llevó a Rosangel Guerrero a considerar que deben habilitarse más mecanismos para recibir el bono, ya que muchas madres tienen dificultades para tener una cuenta bancaria o recibir la tarjeta.

Todas valoraron la importancia de que las autoridades asistan a las madres dominicanas en esta temporada y esperan que cada vez se incluya a más mujeres.

Se deben canjear en los próximos 90 días

Desde hoy comenzó la entrega del Bono Madre 2026, que deberá ser canjeado en los próximos 90 días. El lanzamiento inició con un evento en el Club San Carlos, encabezado por el presidente Luis Abinader y la directora general de Desarrollo Supérate, Mayra Jiménez.

Durante su participación, el mandatario destacó la importancia de estos programas dentro de su administración como mecanismo para disminuir la pobreza.

"Nuestros planes sociales no son, como decían en nuestro programa de gobierno, una aventura personal. Es una planificación especial para ir disminuyendo los niveles de pobreza como lo hemos hecho en la República Dominicana", manifestó.

Abinader lanzó una indirecta a los detractores de los subsidios como estos, al defender que se trata de una política efectiva contra la desigualdad.

"Ahora los critican (los subsidios) los que se olvidaron de ayudar, los que nunca lo hicieron. Pues nosotros nos sentimos orgullosos de estas ayudas, porque han disminuido y seguirán disminuyendo la pobreza, especialmente en las madres dominicanas", indicó el presidente.

Posterior al acto de apertura, las autoridades sostuvieron un encuentro-almuerzo junto a más de 600 madres de distintas localidades del Gran Santo Domingo.

La cuarta edición de "El Cariñito" consiste en un aporte económico de pago único y libre disposición, por un monto de 1,500 pesos, destinado por el Gobierno dominicano para apoyar a madres dominicanas con motivo del Día de las Madres.

Vías habilitadas para recibir el bono

Las vías habilitadas para recibir la transferencia monetaria son la tarjeta Aliméntate de Supérate, remesas mediante un código SMS y cuentas digitales a través de la App Mio Banreservas.

Para consultas, están disponibles los siguientes canales:

*462.

El WhatsApp 809-362-2000 de la Oficina de Servicios Supérate.

El Centro de Contacto de Supérate en los números: 809-920-2081, 1-809-200-0063 y 1-809-200-0064.

Las sucursales de Banreservas y el teléfono de Banreservas: 809-960-2121.

Criterios de selección para beneficiarias

En esta ocasión, impactará tanto a madres beneficiarias de la tarjeta Aliméntate como a otras madres que no forman parte de los programas de Supérate, siempre que cumplan con los criterios de selección.

Para ser beneficiaria del Bono Madre se requiere ser madre, dominicana, portar cédula de identidad, residir en el territorio nacional y no tener ingresos mensuales superiores a 38,158.33 pesos.

Las beneficiarias del Bono Madre 2026 han sido identificadas previamente a través de las bases del Sistema Único de Beneficiarios, la Tesorería de la Seguridad Social y otros registros oficiales.

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