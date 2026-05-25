Abinader asegura que RD se ha consolidado como un destino de confianza para invertir

El presidente Luis Abinader durante el anunció de Scotiabank sobre RD como hub regional este lunes 25 de mayo de 2026. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó este lunes que la decisión de Scotiabank de convertir a República Dominicana en su hub regional para el Caribe, Centroamérica y Colombia confirma la confianza internacional en la estabilidad económica, institucional y el potencial de crecimiento del país.

Durante un acto encabezado junto a ejecutivos de la entidad financiera, el mandatario sostuvo que las inversiones de largo plazo representan una señal de credibilidad y visión de futuro sobre la nación.

"Hoy ese mensaje es claro: la República Dominicana se ha consolidado como un destino de confianza para invertir, crecer y proyectarse", expresó Abinader.

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de Scotiabank República Dominicana y el Caribe, Jabar Singh, quien explicó que Santo Domingo será la sede desde donde el banco fortalecerá sus operaciones e inversiones en la región.

El presidente Luis Abinader sostuvo que el país ha trabajado para fortalecer la estabilidad macroeconómica, la institucionalidad, la transparencia y la seguridad jurídica, factores que generan confianza para las inversiones de largo plazo.

"Las inversiones no buscan únicamente oportunidades, buscan certezas, y hoy la República Dominicana ofrece esas certezas", manifestó.

Posicionamiento del país

El jefe de Estado valoró, además, que la decisión de la entidad financiera posiciona al país como un centro regional de operaciones, talento y servicios de alto valor agregado para la región.

"Esto para nosotros no es una decisión menor. Es una apuesta de largo plazo que posiciona nuestro país como centro regional de operaciones, de talento y de servicios", indicó.

Te puede interesar Scotiabank celebra su 105 aniversario con la promoción "Todo por Montarte de Rojo con Scotiabank"

El mandatario destacó que Scotiabank mantiene presencia en República Dominicana desde hace más de un siglo y aseguró que la ampliación de sus operaciones constituye una señal de confianza en el futuro del país.

"Cuando alguien permanece durante más de 100 años y decide aumentar su apoyo, lo que está diciendo es que cree en el presente, pero sobre todo cree en el futuro", afirmó.

Inversiones y crecimiento

Por su parte, el presidente ejecutivo de Scotiabank República Dominicana y el Caribe, Jabar Singh, explicó que la decisión responde a factores como la estabilidad macroeconómica del país, el clima de negocios y el crecimiento sostenido de la economía dominicana, elementos que, según afirmó, posicionan al país como una plataforma estratégica para liderar operaciones regionales.

"Las decisiones de inversión de largo plazo no ocurren por casualidad. Ocurren cuando un país logra construir estabilidad macroeconómica, fortalecer su institucionalidad e impulsar su competitividad", expresó Singh.

Destacó, además, que mantiene presencia en República Dominicana desde 1920 y que actualmente cuenta con más de 5,000 colaboradores en el mercado.

Singh informó que, como parte de esta nueva etapa, fortalecerá sus capacidades de negocio en el país y proyecta desarrollar una futura sede corporativa regional en Santo Domingo, apoyada principalmente en talento dominicano.

Según datos ofrecidos por el vicepresidente ejecutivo, Scotiabank ha invertido más de 650 millones de dólares canadienses en República Dominicana, de los cuales cerca de un tercio lo ha hecho en los últimos cinco años. Asimismo, prevé aumentar sus inversiones durante el próximo quinquenio con enfoque prioritario en el mercado dominicano.

Señaló que el Caribe representa una región estratégica para The Bank of Nova Scotia, al concentrar activos superiores a los 26 mil millones de dólares canadienses y aportar cerca de un tercio de los resultados de su banca internacional.

"Hace más de un siglo tomamos la decisión de apostar por este país. Y hoy, viendo el rumbo que lleva la nación, estamos convencidos de algo: la mejor etapa de la República Dominicana todavía está por escribirse", concluyó Singh.