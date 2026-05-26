Presidenta de Surinam se reunirá con Abinader el lunes 1 de junio en el Palacio Nacional

La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, agotará una agenda oficial en la República Dominicana que incluirá un encuentro con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, comunicó la noche de este martes la Presidencia.

La mandataria llegará al país este sábado y permanecerá hasta el martes 2 de junio, desarrollando una serie de actividades oficiales y reuniones institucionales, refiere el documento.

El acto central de su visita será el lunes 1 de junio, cuando sea recibida por el presidente Abinader en la escalinata frontal del Palacio Nacional con los honores correspondientes a su investidura.

Posteriormente, ambos gobernantes sostendrán una audiencia privada y encabezarán una reunión entre las delegaciones oficiales de República Dominicana y Surinam en el Salón Consejo de Gobierno.

Puntos de la agenda

La agenda oficial contempla, además, la firma de instrumentos bilaterales y una declaración conjunta de ambos mandatarios en el Salón de Embajadores, seguida de un almuerzo oficial.

Ese mismo día, Geerlings-Simons depositará, junto al canciller Roberto Álvarez, una ofrenda floral en el Parque Independencia y más tarde asistirá a un coctel en su honor en el Hotel El Embajador.

La agenda continuará el martes con una visita al Congreso Nacional de la República Dominicana, donde sostendrá encuentros con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

La salida de la presidenta surinamesa y su delegación oficial está programada para la tarde del martes por el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez.