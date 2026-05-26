Boca Chica recibirá más de US$530 millones en un ambicioso plan de alianza público-privada

El presidente Luis Abinader (c) en el lanzamiento del plan de desarrollo integral de Boca Chica, que incluye la iniciativa privada Costa Blanca, junto a diversos funcionarios y empresarios, este 26 de mayo de 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

En los próximos tres años, el municipio de Boca Chica, captará una inversión de más de 530 millones de dólares del sector público y privado, destinados para un plan de desarrollo integral.

De esta cifra, 330 millones de dólares serán ejecutados por el Gobierno, mientras que 200 millones por el sector privado.

El proyecto incluye:

edificaciones residenciales y hoteleras, con la iniciativa Costa Blanca

obras de saneamiento y planta de tratamiento

asfaltado de 125 kilómetros de calles

de de calles 5,145 luminarias

centros educativos

Hospital Pediátrico San Andrés

parque recreativo con anfiteatro

con anfiteatro malecón de Andrés

títulos de propiedad para miles de familias

Estos datos fueron revelados en un acto encabezado hoy por el presidente Luis Abinader y diversas autoridades vinculadas al proyecto.

El mandatario afirmó que hoy la República Dominicana comienza a mirar a Boca Chica por todo lo que puede llegar a ser, al asegurar que este plan no trata solamente de obras, sino de una visión de país y de una transformación integral del territorio.

"Se trata de la visión de un país que decide mirar su territorio con otros ojos, deja de ver potenciales aislados y comienza a construir oportunidades integrales en cada rincón del país", expresó.

La parte gubernamental

La intervención integral del Gobierno para Boca Chica pretende proyectarla como un gran polo logístico, un centro de desarrollo económico y una propuesta de planificación urbanística.

Como parte del proyecto, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) desarrollará una planta de tratamiento de aguas residuales y un nuevo sistema de alcantarillado sanitario.

La obra tendrá una inversión superior a los 11,000 millones y contempla específicamente obras de alcantarillado sanitario, una planta de tratamiento y emisor submarino para proteger la playa de Boca Chica.

En la zona se concluirá la marginal de Las Américas y se iniciará el asfaltado de más de 125 kilómetros de calles.

El mandatario indicó que el proyecto también incluye la recuperación de espacios e intervenciones en la calle Duarte, el parque de Boca Chica, la parroquia San Rafael Arcángel, la plaza de vendedores y el futuro malecón de Andrés.

Con un gasto superior a los 200 millones de pesos, se reconstruirá la emergencia del hospital municipal y se edificará el Hospital Pediátrico San Andrés.

Asimismo, los terrenos del antiguo ingenio de Boca Chica serán devueltos a la comunidad para convertirlos en un gran parque recreativo, con áreas deportivas, senderos, un anfiteatro, espacios para las familias y zonas de recreación, preservando además la memoria histórica de Andrés mediante una réplica de la emblemática chimenea que permanece en el corazón de la comunidad.

Se anunció la construcción del parque recreativo y el parque ingenio, además de nuevas soluciones de estacionamiento y paso peatonal para mejorar el orden y la seguridad en la zona.

El Ministerio de Turismo tendrá a su cargo la transformación del entorno turístico de Boca Chica con la intervención del malecón San Andrés, la calle Duarte, la parroquia y Plaza de Vendedores, beneficiando a comerciantes, emprendedores y visitantes con espacios más organizados.

Abinader resaltó, además, nuevas estancias infantiles, centros educativos, el Politécnico Ave María (de 44 aulas) y programas de formación técnico-profesional junto al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Plan de fortalecimiento eléctrico

El jefe de Estado también informó que el Gobierno impulsa un proyecto de fortalecimiento eléctrico para Boca Chica, que incluye la ampliación de la subestación, nuevos alimentadores para eliminar sobrecargas, modernización y normalización de redes, la instalación de 5,145 luminarias LED inteligentes y la regularización de miles de usuarios.

Destacó la entrega de títulos de propiedad a más de 2,000 familias, al asegurar que una vivienda titulada representa estabilidad, patrimonio y futuro. "Una vivienda con título no es solo un documento: es estabilidad, es patrimonio y es futuro", sostuvo.

Costa Blanca: la parte privada

El desarrollo del proyecto Costa Blanca, de capital privado, se desarrollará en paralelo a esta estrategia de ordenamiento y relanzamiento de Boca Chica.

Contará con espacios residenciales, recreativos, comerciales y un hotel, además de un parque lineal de playa de aproximadamente 38,000 metros cuadrados de uso público y abierto, junto a la reubicación digna y organizada de vendedores en un área de unos 15,000 metros cuadrados.

La socia gestora de Terra Partners y líder del proyecto Costa Blanca, Tania Ramírez, aseguró que Boca Chica vive un proceso de renacer impulsado por inversiones públicas y privadas que buscan transformar el municipio en un polo turístico, económico y logístico de mayor desarrollo.

"Hoy, Boca Chica está siendo impactada de manera positiva por importantes acciones que vienen desde el Estado dominicano y desde el sector privado, tanto en la construcción de infraestructura como en mejoras a un municipio y a una playa que ha sido ícono de todo el país. Estas no son obras aisladas, sino evidencias concretas de una transformación que no se detiene", aseguró.