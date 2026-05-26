RD y Trinidad y Tobago sellan acuerdo aéreo para ampliar comercio y conectividad

El acuerdo, suscrito por el canciller dominicano Roberto Álvarez y el ministro de Transporte y Aviación Civil de Trinidad y Tobago, Eli Zakour. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana y Trinidad y Tobago dieron un nuevo paso en su relación bilateral tras la firma del "Acuerdo de Servicios Aéreos entre República Dominicana y la República de Trinidad y Tobago", un convenio orientado a ampliar la conectividad entre ambos países y abrir nuevas oportunidades para el intercambio económico, turístico y empresarial.

El acuerdo, suscrito por el canciller dominicano Roberto Álvarez y el ministro de Transporte y Aviación Civil de Trinidad y Tobago, Eli Zakour, establece un marco para fortalecer los servicios aéreos y facilitar una mayor integración entre ambas naciones del Caribe.

Más allá de la firma diplomática, el convenio contempla medidas concretas que podrían traducirse en una mayor frecuencia de vuelos, nuevas rutas y mayores facilidades para el transporte aéreo entre los dos territorios.

Según lo informado, el acuerdo es complementario al Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago de 1944 y concede derechos mutuos de sobrevuelo y aterrizaje.

Asimismo, autoriza operaciones de transporte aéreo no regular y multidestino, mientras establece disposiciones en materia de seguridad operacional y aviación civil. Estas medidas buscan crear un entorno regulatorio que facilite la operación de aerolíneas y fortalezca la cooperación entre las autoridades aeronáuticas de ambos países.

Durante la firma, el canciller Roberto Álvarez sostuvo que República Dominicana se ha consolidado como un centro de conectividad aérea regional gracias a la expansión de su infraestructura aeroportuaria, la apertura de nuevas rutas y políticas orientadas al desarrollo de la aviación comercial.

Beneficios esperados

En ese contexto, indicó que Trinidad y Tobago representa un aliado estratégico para profundizar la integración regional, al compartir intereses comunes en sectores como comercio, turismo, logística, energía y desarrollo sostenible.

Álvarez afirmó que el acuerdo permitirá dinamizar los intercambios comerciales y turísticos, generar nuevas oportunidades de inversión y acercar aún más a empresarios y ciudadanos de ambas naciones.

Por su parte, el ministro Eli Zakour resaltó el papel de la aviación como motor del desarrollo económico y destacó que el convenio adopta un esquema de "Cielos Abiertos", con el objetivo de ofrecer mayor flexibilidad a las operaciones aéreas y fomentar un escenario más competitivo.

De acuerdo con Zakour, este marco permitirá mejorar la conectividad entre ambos países y crear nuevas oportunidades para aerolíneas, empresas y usuarios.

La firma del acuerdo contó con la participación de autoridades dominicanas vinculadas al sector aeronáutico y diplomático, entre ellas representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Junta de Aviación Civil y el Departamento Aeroportuario, además de miembros del cuerpo diplomático y representantes empresariales.

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