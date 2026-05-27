Presidente Luis Abinader dona más de RD$5.3 millones de su salario de 2025

El presidente Luis Abinader destinó la totalidad de su salario correspondiente al año 2025 a favor de 16 organizaciones sin fines de lucro e instituciones religiosas que desarrollan labores comunitarias, médicas, infantiles y deportivas en distintas provincias del país, comunicó la tarde de este miércoles la Presidencia.

Los recursos ascendieron a 5,344,000 pesos, distribuidos en partidas iguales de 334,000 pesos por entidad, como parte del compromiso asumido por el mandatario de canalizar sus ingresos públicos hacia programas de impacto social.

De acuerdo con la información ofrecida, las ayudas estuvieron enfocadas principalmente en proyectos de desarrollo comunitario, salud especializada, atención a la niñez y programas de inclusión social.

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El mayor volumen de recursos fue destinado al área comunitaria, con más de 2.3 millones de pesos distribuidos entre siete entidades. Entre las iniciativas respaldadas figura la prevención de enfermedades como dengue, malaria y zika en sectores vulnerables como Capotillo y Gualey, ejecutada por la Fundación Dominicana para el Desarrollo Integral (Fundesi).

También fueron apoyados proyectos de reconstrucción de una clínica rural, habilitación de espacios recreativos y mejoras comunitarias impulsadas por diferentes organizaciones sociales.

Otras entidades beneficiadas

En el área de salud y discapacidad se asignaron 1.3 millones de pesos para jornadas quirúrgicas de labio leporino y paladar hendido realizadas por la Fundación Operación Sonrisa, así como para la adquisición inicial de una ambulancia de emergencias y el sostenimiento de casas de acogida para pacientes oncológicos.

Asimismo, se financiaron programas de asistencia médica domiciliaria para sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares y proyectos dirigidos a niños con trastorno del espectro autista.

Las iniciativas vinculadas a la infancia y juventud recibieron más de 1 millón para actividades de inclusión social, adecuación de aulas, talleres de formación y campamentos educativos desarrollados en comunidades vulnerables.

En el ámbito deportivo y religioso, los aportes permitieron la compra de utilería para torneos de voleibol y béisbol, además de contribuir con trabajos de infraestructura y climatización en la Parroquia Santa Lucía Mártir.

Con estas acciones, el Gobierno afirmó que busca fortalecer el trabajo de organizaciones que sirven de apoyo a comunidades de escasos recursos y contribuir a mejorar la calidad de vida de miles de familias dominicanas.