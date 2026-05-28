Abinader apuesta por una economía con rostro humano y enfocada en ampliar oportunidades

El presidente Luis Abinader y, el rector del Intec, Arturo Del Villar, durante la conferencia "Un presidente economista", realizada en Intec como parte de la inauguración del Aula Abierta de Economía Aplicada. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader defendió este jueves una visión de la economía centrada en las personas, la estabilidad y la ampliación de oportunidades, al afirmar que el crecimiento económico solo tiene sentido si se traduce en bienestar, movilidad social y mejores condiciones de vida para la población.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante la conferencia "Un presidente economista", realizada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) como parte de la inauguración del Aula Abierta de Economía Aplicada, una iniciativa académica concebida para fortalecer el vínculo entre la formación universitaria, la discusión técnica y la toma de decisiones públicas en el país.

Durante su intervención, Abinader sostuvo que la economía "no es una ciencia fría ni distante", sino una herramienta para comprender cómo viven las personas, cómo se distribuyen las oportunidades y cómo impactan las políticas públicas en la vida cotidiana.

"Detrás de una tasa de empleo hay familias que recuperan tranquilidad. Detrás de un dato de inflación hay hogares que sienten alivio o preocupación", expresó ante estudiantes, docentes y autoridades académicas.

El presidente señaló que su formación económica ha influido profundamente en su manera de gobernar, al enseñarle que toda decisión pública tiene consecuencias y que los recursos y prioridades deben manejarse con responsabilidad y visión de largo plazo.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de posponer decisiones difíciles por razones coyunturales y recordó una reflexión de uno de sus profesores universitarios: "Los problemas económicos no desaparecen por ignorarlos; simplemente cambian de tamaño".

Estabilidad económica

Abinader destacó que la República Dominicana ha logrado preservar estabilidad económica, crecimiento y generación de empleos en medio de un contexto internacional marcado por crisis sanitarias, conflictos geopolíticos y presiones inflacionarias.

"Eso no ocurre por casualidad. Ocurre cuando se actúa con responsabilidad y se entiende que la estabilidad macroeconómica no es un lujo técnico, sino una condición indispensable para sostener políticas sociales, atraer inversión y ampliar oportunidades", afirmó.

Llamado al pensamiento crítico

El mandatario también llamó a fortalecer el pensamiento crítico y el diálogo técnico desde las universidades, al considerar que las democracias necesitan ciudadanos capaces de analizar la realidad con profundidad y debatir ideas con rigor.

"Las universidades no solo forman profesionales. Forman criterio, ciudadanía y capacidad de cuestionar", manifestó.

En un mensaje dirigido a los estudiantes de economía, sostuvo que el país necesita profesionales "con sensibilidad, ética y conciencia social", capaces de comprender que el desarrollo no puede medirse únicamente en estadísticas, sino también "en dignidad, oportunidades y libertad".

La actividad se realizó en el Auditorio de la Seguridad Social (OSES) del INTEC y reunió a representantes de la academia, autoridades gubernamentales y miembros de la comunidad estudiantil.

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Sobre el Aula Abierta de Economía

El Aula Abierta de Economía Aplicada, creada por el Área de Economía y Negocios del Intec, surge como una plataforma permanente de análisis, formación y divulgación económica, diseñada para traducir el rigor técnico en conocimiento accesible y útil para la sociedad.

Entre sus objetivos se encuentran promover el diálogo entre academia y Estado, fomentar pensamiento crítico basado en evidencia y acercar a los estudiantes a experiencias reales de conducción económica.

La actividad estuvo encabezada por el rector del Intec, Arturo Del Villar, y contó con la participación de las vicerrectoras Académica, Shajira Nazir; de Administración y Finanzas, Alliet Ortega, y de Investigación y Vinculación, Rosario Aróstegui.

También asistieron los decanos Manuel Santana, de Economía y Negocios; Luis Rodríguez, de Ciencias Básicas y Ambientales; y Miguel Robiou, de Ciencias de la Salud. Asimismo, las decanas de Ciencias Sociales y Humanidades, Dalul Ordehi; y de Ingenierías, Margarita Rodríguez. En representación de la Junta de Regentes estuvieron el empresario Samuel Conde y el ingeniero Luis Bencosme.