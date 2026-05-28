"No producimos petróleo", Abinader explica por qué los combustibles pagan altos impuestos en RD

El presidente Luis Abinader explicó este jueves que el alto costo de los combustibles en el país responde a la dependencia total de las importaciones petroleras, ya que la nación no produce crudo.

"En el país tenemos un porciento alto de impuestos a los combustibles porque no producimos petróleo. Y todo el petróleo, tanto el petróleo para refinar que traemos, que es apenas un 35 % del consumo nacional, y el líquido, es importado", expresó.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante una conferencia en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), titulada "Un presidente economista", al ser preguntado sobre qué condiciones o escenarios, tanto a nivel internacional como en política interna, serían necesarios para que los dominicanos vean una reducción real en el precio de los combustibles.

El jefe de Estado sostuvo que la crisis internacional provocó un aumento significativo en los precios del petróleo, lo que terminó afectando directamente el mercado local.

Abinader indicó que el Gobierno había presupuestado el barril de petróleo a 65 dólares, pero recordó que el precio internacional llegó a elevarse hasta los 114 dólares en medio de la volatilidad de los mercados globales.

"Hasta el viernes estaba en 102 dólares y había subido hasta 114 (dólares)", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/1a1f3353-96dc-428f-b719-1f91cf597cd1-2a5236ef.jpg El presidente Luis Abinader y el rector de Intec, Arturo del Villar. (FUENTE EXTERNA)

El mandatario explicó que, ante ese escenario, las autoridades tuvieron que decidir entre transferir el aumento a los consumidores o asumir parte del costo para evitar mayores presiones inflacionarias.

"Mientras prácticamente se duplicó el barril de petróleo, subió en un 80 %, nosotros apenas hemos subido un 15 % porque también eso afecta la inflación. Entonces también tenemos que ver cómo podemos tomar ahorros, como lo hemos logrado en otros aspectos. Pero también incrementar en otros impuestos para no afectar directamente esa tasa de impuesto de los combustibles", afirmó.

Agregó: "Aunque muchos economistas les dirán que los impuestos no son inflacionarios, en la parte de los combustibles sí es inflacionario", manifestó.

En ese sentido, dijo que han buscado equilibrar las finanzas públicas mediante ahorros en distintas áreas e incrementando ingresos por otras vías para evitar mayores aumentos en los combustibles.

"De eso se trata, lograr ese equilibrio, ahorrar por otro lado, incrementar los ingresos por otro", aseveró.

Asimismo, reconoció que cualquier decisión de política exterior está fuera del control del Gobierno.