El presidente Luis Abinader aseguró que su gobierno trabaja en la planificación y expansión de la infraestructura energética nacional para garantizar que la República Dominicana disponga de suficiente capacidad eléctrica hasta el año 2032.

Las declaraciones fueron ofrecidas este jueves durante su participación en la conferencia "Un presidente economista", organizada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), en el marco del lanzamiento del espacio "Aula Abierta de Economía".

En su intervención, el mandatario explicó que al asumir el gobierno encontró un sistema energético con limitaciones importantes, en medio de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 y del crecimiento acelerado de la demanda eléctrica.

"Nosotros llegamos a un nivel en que prácticamente la demanda de energía era igual a la oferta. Había entrado Punta Catalina, pero habían salido 400 megas por otros asuntos y esa inyección de Punta Catalina se la tragó el crecimiento", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/1a1f3353-96dc-428f-b719-1f91cf597cd1-7254cef4.jpg El presidente Luis Abinader habla durante la conferencia Un presidente economista junto al rector de Intec, Arturo del Villar. (FUENTE EXTERNA)

Abinader destacó que su administración reaccionó de inmediato impulsando procesos de licitación para ampliar la generación eléctrica nacional.

"Inmediatamente hicimos licitaciones por dos mil megas, pero una planta termoléctrica dura cinco años de construcción... Pero yo voy a dejar, hasta el 2032, pues vamos a hacer otra licitación, para ir preparado el país para que no haya problemas", afirmó.

El jefe de Estado señaló que el crecimiento sostenido de la economía dominicana ha provocado un aumento significativo en el consumo energético. Indicó que cuando asumió la Presidencia, el consumo máximo rondaba los 2,650 megavatios, mientras que actualmente supera los 4,300 megavatios.

Infraestructura hídrica y planificación

El presidente también abordó la necesidad de fortalecer la infraestructura de agua potable para responder al crecimiento de la población, especialmente en el Gran Santo Domingo.

"Durante muchos años no se hicieron acueductos para la gran capital", manifestó.

En ese sentido, explicó que su administración ha impulsado varias obras para aumentar la capacidad de abastecimiento de agua potable.

"Nosotros ya le hemos agregado. Hicimos el acueducto de barrera de salinidad, que le estamos agregando cuatro metros cúbicos. A finales de este año le vamos a agregar, con una mejoría de Valdesia, dos metros cúbicos más de agua", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/202a1fb6-5ffb-4909-be87-74bbcd037c58-419569b7.jpg Participantes en la conferencia en Intec a la que asistió el presidente Luis Abinader. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/00054744-1619-4156-abd4-0f4f7406522a-20342255.jpg Una joven se toma una selfie junto al presidente Luis Abinader en Intec. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Asimismo, informó que el Gobierno trabaja en el proyecto de Hatillo con una planificación a diez años, que permitirá beneficiar tanto a Cotuí como al Gran Santo Domingo.

"Le vamos a dar un metro cúbico a Cotuí y los otros para la capital", señaló.

Abinader enfatizó que tanto la energía como el agua representan áreas estratégicas que requieren planificación anticipada para sostener el desarrollo del país.

"Sin energía no hay desarrollo. Sin agua no hay calidad de vida y empeora la salud", sostuvo.

El mandatario agregó que su gestión también ha priorizado la ejecución de obras de infraestructura básica y de movilidad, aun cuando muchas de ellas concluirán en futuras administraciones.

"Muchas de estas obras yo no las voy a ver. Por ejemplo, el monorriel que vamos a iniciar, que va a terminar posiblemente en 2030. Pero hay que hacer esas obras, con la responsabilidad política de ver y planificar un país", expresó.

Finalmente, Abinader recordó que su gestión ha enfrentado importantes desafíos internacionales, entre ellos la pandemia y las consecuencias económicas derivadas de conflictos globales, manteniendo al mismo tiempo la ejecución de proyectos estructurales para el desarrollo nacional.