El Gobierno inaugura carretera en Barahona

La carretera Enriquillo–El Higüero de 13.5 kilómetros, inaugurada este viernes 29 de mayo 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dejó oficialmente inaugurada la carretera Enriquillo–El Higüero, en la provincia Barahona, con una extensión de 13.5 kilómetros.

La infraestructura vial busca mejorar la conectividad en el sur profundo, comunicando las localidades rurales de Enriquillo, Cuatro Bocas, Arroyo Dulce, El Naranjal y El Higüero.

La obra fue desarrollada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y forma parte del programa nacional de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura vial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-29-at-21511-pm-copia-9977c5af.jpeg Inauguración de la carretera Enriquillo–El Higüero de 13.5 kilómetros, este 29 de mayo 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-29-at-21512-pm-copia-c639b7b3.jpeg Inauguración de la carretera Enriquillo–El Higüero de 13.5 kilómetros, este 29 de mayo 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-29-at-21512-pm-1-copia-3baeca3e.jpeg Inauguración de la carretera Enriquillo–El Higüero de 13.5 kilómetros, este 29 de mayo 2026. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, destacó que la nueva vía constituye el primer tramo de un circuito vial de aproximadamente 52 kilómetros que conectará las comunidades de Enriquillo, Polo y Cabral, creando una ruta alterna para los habitantes de Pedernales hacia Barahona y Santo Domingo.

Entre las principales intervenciones técnicas realizadas destacan:

- Construcción y rehabilitación de 13.5 kilómetros de carretera.

- Construcción de aceras y contenes en áreas pobladas.

- Estabilización de taludes para prevenir deslizamientos y proteger la infraestructura vial.

- Instalación de tuberías de hormigón para el drenaje pluvial.

- Construcción y canalización de alcantarillas.

- Colocación de señalización vial para mejorar la seguridad de conductores y peatones.

- Adecuación de la plataforma vial para garantizar mayor durabilidad y transitabilidad durante períodos de lluvia.

El acto de inauguración de la carretera estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y contó con la presencia de legisladores y diversas autoridades provinciales.

Túnel de la Luperón

El ministro Eduardo Estrella también anunció que próximamente será inaugurado el túnel de la avenida Luperón con la avenida 27 de Febrero, en Santo Domingo.

El funcionario no precisó cuándo será entregada la obra, de alrededor de 1.02 kilómetros de extensión.

La construcción forma parte de las intervenciones realizadas en el entorno de la Plaza de la Bandera y estaba prevista para concluir en el segundo trimestre de este año.