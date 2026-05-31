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Día de las Madres 2026
Día de las Madres 2026

El presidente Abinader felicita a las madres dominicanas

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario extendió su reconocimiento a su mamá y a su esposa; y en ellas a todas las ciudadanas

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    El presidente Abinader felicita a las madres dominicanas
    Luis Abinader, presidente de la República. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El presidente de la República, Luis Abinader, aprovechó la celebración del Día de las Madres para expresar su reconocimiento a las mujeres dominicanas y destacar el papel que desempeñan en la formación de las familias y el desarrollo de la sociedad.

    A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario manifestó su gratitud hacia su madre, doña Sula, a quien atribuyó la transmisión de los valores que han guiado su vida, así como a su esposa, Raquel Arbaje, a quien definió como la guía y el corazón de sus hijas.

    Gratitud

    "Hoy celebro el amor más puro e incondicional. Mi gratitud eterna a mi amada madre, doña Sula, por formarme con sus valores, y a mi compañera, Raquel, por ser la guía y el corazón de nuestras hijas", escribió el jefe de Estado.

    En su mensaje, Abinader extendió su reconocimiento a todas las madres del país, resaltando su contribución al fortalecimiento de los hogares y su incidencia en la construcción de la nación.

    "En ellas abrazo a cada madre dominicana. Ustedes son el motor de nuestra nación y el pilar de nuestros hogares", expresó el presidente, quien concluyó su publicación con una felicitación por la fecha.

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