Surinam busca aprender del modelo turístico dominicano y ampliar cooperación bilateral

La presidenta de Surinam, Jennifer Simons (i), y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader (d), firman acuerdos de cooperación bilateral en diversas áreas, este lunes 1 de junio de 2026, en el Palacio Nacional en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

En el marco de la firma de seis acuerdos entre República Dominicana y Surinam, la presidenta de ese nación sudamericana, Jennifer Geerlings-Simons, destacó la fortaleza de la industria turística dominicana y expresó el interés de su Gobierno en ampliar la cooperación con el país en ese sector.

Este lunes, la mandataria suramericana visitó al presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, donde suscribieron alianzas estratégicas en los sectores turístico, agrícola y de inversión privada.

Geerlings-Simons resaltó que Surinam ve en la experiencia de República Dominicana una oportunidad para impulsar el desarrollo de su propia industria turística.

"Nosotros creemos que la República Dominicana tiene muchas lecciones que darnos en cuanto a lo que es el turismo para Surinam. Nosotros queremos compartir nuestro expertise, promover paquetes en conjunto de turismo y también alentar un turismo ecoamigable", destacó.

Dominicanos con visa Schengen y de EE. UU.

Como resultado de estos encuentros, se anunció la implementación de una disposición que permitirá a los ciudadanos dominicanos con pasaportes ordinarios y visas válidas de Estados Unidos o del Espacio Schengen ingresar a Surinam sin necesidad de solicitar una visa para fines turísticos.

La mandataria también valoró la importancia de la conectividad aérea entre ambos países y destacó la operación de vuelos directos a Paramaribo, la capital de Surinam, por Sky High Dominicana, iniciada el pasado mes de abril.

Crisis en Haití y Cuba

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/whatsapp-image-2026-06-01-at-15459-pm-7a4dd322.jpeg La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons (i), y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader (d), posan tras la firma de acuerdos de cooperación bilateral este lunes 1 de junio de 2026 en el Palacio Nacional. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Durante sus declaraciones, la presidenta manifestó su preocupación por la crisis humanitaria y sociopolítica que enfrenta Haití, la cual definió como un desafío para toda la región.

"La situación en Haití no es solo una crisis nacional para ese país, sino un desafío regional que exige una respuesta coordinada, compasiva y decisiva", dijo.

La mandataria también se refirió a la situación que atraviesa Cuba, tema que, según indicó, fue abordado durante el encuentro bilateral con Abinader. En ese sentido, reiteró la posición de la Comunidad del Caribe (Caricom) de promover soluciones que respeten los derechos humanos y los principios del derecho internacional.

Cooperación bilateral

El presidente Abinader y su homóloga surinamesa reafirmaron este lunes los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones con la firma de acuerdos y alianzas estratégicas en los sectores turístico, agrícola, de seguridad y de apoyo en organismos internacionales.

Entre los acuerdos destaca un memorando de entendimiento entre la Agencia de Comercio e Inversión de Surinam (SITA) y ProDominicana , destinado a promover la inversión, el comercio, la diversificación económica, el fortalecimiento institucional y el desarrollo sostenible en ambos países.

entre la y , destinado a promover la inversión, el comercio, la diversificación económica, el fortalecimiento institucional y el en ambos países. Asimismo, los cancilleres Roberto Álvarez y Melvin W.J. Bouva firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación que establece las bases de la colaboración bilateral a largo plazo en sectores como educación , salud, energías renovables, turismo, agricultura, transformación digital , cultura y fortalecimiento institucional.

y firmaron un que establece las bases de la colaboración bilateral a largo plazo en sectores como , salud, energías renovables, turismo, agricultura, , cultura y fortalecimiento institucional. Como parte de este compromiso, también fue suscrita una Hoja de Ruta de Cooperación 2026-2031 , que contempla acciones concretas como intercambios técnicos, programas de capacitación , pasantías, talleres y misiones especializadas para impulsar los proyectos acordados por ambas naciones.

, que contempla acciones concretas como intercambios técnicos, , pasantías, talleres y misiones especializadas para impulsar los por ambas naciones. En materia turística, ambos gobiernos firmaron un memorando de entendimiento para promover la cooperación en el sector, mejorar la conectividad entre los dos países e intercambiar información y experiencias que contribuyan al desarrollo de la industria turística .

para promover la cooperación en el sector, mejorar la entre los dos países e intercambiar información y experiencias que contribuyan al desarrollo de la . Otro de los acuerdos suscritos estuvo dirigido al fortalecimiento de la formación diplomática . El memorando de cooperación académica permitirá el intercambio de estudiantes , profesores y publicaciones entre los institutos diplomáticos de ambos países, además de la realización de cursos conjuntos y actividades de capacitación en diplomacia y relaciones internacionales .

. El académica permitirá el , profesores y publicaciones entre los institutos diplomáticos de ambos países, además de la realización de cursos conjuntos y actividades de en diplomacia y Para concluir, ambos mandatarios suscribieron una declaración conjunta que recoge los principales resultados de la reunión bilateral celebrada en el Palacio Nacional este lunes 1 de junio de 2026 y reafirma el compromiso de ambos gobiernos de profundizar la cooperación bilateral .

A continuación, se presenta de forma íntegra la Declaración Conjunta, de acuerdo con una nota divulgada por la Presidencia de la República:

Declaración conjunta sobre la reunión oficial entre el presidente de la República Dominicana, Su Excelencia Luis Abinader Corona, y la presidenta de la República de Surinam, Su Excelencia Jennifer Simons

La presidenta de la República de Surinam, Su Excelencia Jennifer Simons, realizó una visita oficial a la República Dominicana los días 1 y 2 de junio de 2026, por invitación del presidente de la República Dominicana, Su Excelencia Luis Abinader Corona.

Los presidentes sostuvieron una reunión bilateral en Santo Domingo, durante la cual reafirmaron los lazos históricos de amistad, solidaridad y cooperación que unen a ambos países, así como su compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales sobre la base de los principios de igualdad soberana de los Estados, respeto mutuo, cooperación internacional, beneficio recíproco y adhesión al derecho internacional.

Los presidentes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur, la integración regional y la consolidación del Gran Caribe como una región de paz, estabilidad, resiliencia y prosperidad compartida.

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Los presidentes reconocieron los avances logrados en las relaciones bilaterales en los últimos años y coincidieron en que existe un amplio potencial para profundizar aún más la cooperación entre la República Dominicana y la República de Surinam en beneficio de sus pueblos.

Durante la reunión, los presidentes acordaron lo siguiente:

Consultas políticas

Los presidentes reafirmaron la importancia de mantener un diálogo político permanente y consultas periódicas de alto nivel sobre asuntos bilaterales, regionales e internacionales de interés común, incluidos la seguridad regional, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la resiliencia económica y otros desafíos compartidos.

Asimismo, acordaron elevar la ya sólida cooperación bilateral a una alianza económica estratégica.

Conectividad y turismo

Los presidentes destacaron la importancia de la conectividad aérea entre ambos países como un factor fundamental para acercar a sus pueblos y fortalecer los intercambios económicos y turísticos. Celebraron la operación de la ruta aérea establecida por Sky High Dominicana entre Santo Domingo y Paramaribo.

En este sentido, el Gobierno de Surinam anunció la implementación de una disposición que permitirá a los ciudadanos dominicanos con pasaportes ordinarios y visas válidas de Estados Unidos o del Espacio Schengen ingresar a Surinam sin necesidad de solicitar una visa para fines turísticos. Asimismo, acordaron explorar nuevas oportunidades de cooperación y alianzas estratégicas en el sector turístico.

Los presidentes también expresaron su satisfacción por el progreso alcanzado hacia la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación en turismo entre el Ministerio de Turismo de la República Dominicana y el Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Turismo de la República de Surinam, e instaron a completar los pasos necesarios para su pronta formalización.

Agricultura y seguridad alimentaria

Los presidentes reconocieron el papel fundamental de la agricultura para garantizar la seguridad alimentaria, fortalecer la resiliencia económica y promover el desarrollo sostenible de sus respectivos países.

En este contexto, los presidentes acordaron fortalecer la cooperación bilateral en el sector agrícola mediante el intercambio de conocimientos, experiencias, tecnologías y mejores prácticas, así como a través del desarrollo e implementación de un plan de acción que identifique áreas prioritarias de colaboración.

Comercio e inversión

Los presidentes destacaron el potencial existente para ampliar y diversificar los intercambios comerciales y de inversión entre ambos países. Asimismo, acordaron explorar mecanismos que faciliten el acceso a los mercados, contribuyan a la reducción de las barreras comerciales y promuevan una mayor participación del sector privado.

Los presidentes también destacaron la importancia de fomentar un clima de inversión favorable mediante la promoción de alianzas empresariales y reconocieron el valor de seguir fortaleciendo los mecanismos de colaboración binacional, incluidas las cámaras de comercio.

Los presidentes celebraron la firma del memorando de entendimiento entre la Agencia de Comercio e Inversión de Surinam (SITA) y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), un instrumento que contribuirá a fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambas naciones.

Participación del sector privado

Los presidentes reconocieron el papel fundamental del sector privado en la promoción del crecimiento económico, la innovación, la creación de empleo y la generación de oportunidades para sus ciudadanos.

En consecuencia, los presidentes acordaron promover una mayor colaboración entre las cámaras de comercio, las asociaciones empresariales y las agencias de promoción de inversiones de ambos países, así como impulsar iniciativas que contribuyan a fortalecer los lazos económicos bilaterales.

Educación y desarrollo de capacidades

Los presidentes reconocieron la importancia de la educación, la capacitación y el fortalecimiento institucional como pilares fundamentales del desarrollo sostenible.

En este sentido, se firmó el acuerdo marco de cooperación académica entre el Instituto Diplomático de Surinam y el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular de la República Dominicana.

Los presidentes también acordaron promover oportunidades de becas, programas de capacitación, educación especializada e intercambio de conocimientos para estudiantes, profesionales y funcionarios públicos de ambos países.

Cooperación cultural y educativa

Los presidentes expresaron su interés en profundizar la cooperación cultural y educativa como mecanismo para fortalecer el entendimiento mutuo y acercar a sus pueblos.

En este sentido, manifestaron su voluntad de promover la firma de acuerdos de cooperación en estas áreas, así como fomentar intercambios académicos, programas de becas, iniciativas culturales y programas de enseñanza de idiomas que contribuyan a fortalecer los lazos entre ambas sociedades.

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Asuntos consulares y migratorios

Los presidentes destacaron la importancia de seguir fortaleciendo la cooperación consular y migratoria entre ambos países. En este sentido, coincidieron en que el establecimiento de embajadas residentes en sus respectivas capitales constituiría un paso significativo hacia la profundización de las relaciones bilaterales y facilitaría un diálogo diplomático más directo y permanente.

Asimismo, acogieron con beneplácito la intención de avanzar inicialmente mediante el nombramiento de cónsules honorarios en ambos países.

Candidaturas internacionales

Los presidentes reconocieron que el apoyo mutuo a las candidaturas en organizaciones internacionales y foros multilaterales es un componente importante de la cooperación bilateral y reiteraron su voluntad de continuar coordinando esfuerzos en este ámbito.

Asuntos regionales y multilaterales

Los presidentes reafirmaron su compromiso con el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento de la cooperación regional. Asimismo, acordaron continuar coordinando posiciones y trabajando estrechamente en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y otras organizaciones regionales e internacionales.

Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer la cooperación para abordar los desafíos comunes relacionados con el cambio climático, la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, la resiliencia económica y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, en aras de la paz, la seguridad y el bienestar de sus pueblos.

Situación en Haití

Los presidentes expresaron su preocupación por la situación en Haití, subrayando la importancia de su estabilización para la región. En este contexto, exhortaron a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para lograr una solución integral y sostenible que respete los derechos humanos.

Los presidentes manifestaron su satisfacción con los resultados de esta visita y coincidieron en que constituye un hito importante en el fortalecimiento de las relaciones entre la República Dominicana y la República de Surinam.

Los presidentes reiteraron su firme compromiso de seguir trabajando juntos para ampliar y profundizar la cooperación bilateral en beneficio de sus pueblos y del desarrollo sostenible del Caribe.

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