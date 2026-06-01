La presidenta de Surinam llega al Palacio Nacional con su equipo económico para hablar de negocios
La agenda incluye reuniones con líderes dominicanos y la firma de instrumentos bilaterales para ampliar la colaboración entre Surinam y República Dominicana
La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, llegó la mañana de este lunes al Palacio Nacional para iniciar su visita oficial al presidente Luis Abinader.
República Dominicana y Surinam han fortalecido significativamente sus vínculos en los últimos años mediante acuerdos de cooperación en sectores clave para el desarrollo económico y energético de ambas naciones.
La mandataria surinamesa fue recibida a las 10:45 de la mañana en la sede del Gobierno dominicano por el jefe de Estado y una delegación oficial.
Delegaciones oficiales de ambos países
La delegación oficial de la República Dominicana está integrada por Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores; José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes; Betty Soto, viceministra de Energía y Minas; Viviana Ribeiro, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana); Ernesto Torres, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en la República de Surinam; y Tulio Rodríguez, embajador del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por su parte, la delegación oficial de la República de Surinam está compuesta por Melvin W.J. Bouva, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación; Raymond H. Landveld, ministro de Transporte, Comunicación y Turismo; Yldiz D. Pollack-Beighle, embajadora y asesora principal del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación; Amar S.M. Alakhramsing, director ejecutivo de la Agencia de Inversión y Comercio de Surinam; y Alonso Blom, director de la División de América del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación.
El acto
Geerlings-Simons agotará una amplia agenda de trabajo junto al mandatario dominicano.
El acto oficial de bienvenida incluyó los honores militares correspondientes a su alta investidura en las escalinatas del Palacio Nacional.
Los honores consistieron en toque de atención presidencial, presentación de armas, cinco floreos, una salva de 21 disparos de artillería y la interpretación de los himnos nacionales de la República Dominicana y de la República de Surinam.
Posteriormente, se desarrolló el ceremonial de pase de revista al Regimiento Guardia Presidencial, una inspección formal y detallada de las tropas.
Como parte de la agenda, Geerlings-Simons sostendrá una reunión privada con el presidente Abinader, en la que ambos líderes abordarán temas de interés común y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Surinam.
Más adelante, las delegaciones de ambos países se reunirán en el Salón Consejo de Gobierno para dar seguimiento a iniciativas de cooperación en áreas estratégicas como energía, exploración de hidrocarburos, agricultura, transporte, turismo y servicios aéreos.
Posteriormente, los jefes de Estado encabezarán la firma de varios instrumentos bilaterales destinados a ampliar la colaboración entre ambas naciones.
Asimismo, ofrecerán una declaración conjunta en el Salón Embajadores, donde se espera que destaquen los avances alcanzados en la relación diplomática y los nuevos compromisos de cooperación.
La jornada concluirá con un almuerzo oficial previsto para las 12:30 del mediodía en el Salón Verde del Palacio Nacional.
La visita de Geerlings-Simons forma parte de una agenda oficial que se extenderá hasta el martes y que contempla, además, una ofrenda floral en el Altar de la Patria la tarde de este lunes y reuniones con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, así como una sesión conjunta del Congreso Nacional.