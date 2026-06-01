La presidenta de Surinam llega al Palacio Nacional con su equipo económico para hablar de negocios

La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, junto al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. ( DIARIO LIBRE / NEAL R. CRUZ )

La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, llegó la mañana de este lunes al Palacio Nacional para iniciar su visita oficial al presidente Luis Abinader.

República Dominicana y Surinam han fortalecido significativamente sus vínculos en los últimos años mediante acuerdos de cooperación en sectores clave para el desarrollo económico y energético de ambas naciones.

La mandataria surinamesa fue recibida a las 10:45 de la mañana en la sede del Gobierno dominicano por el jefe de Estado y una delegación oficial.

Delegaciones oficiales de ambos países

La delegación oficial de la República Dominicana está integrada por Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores; José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes; Betty Soto, viceministra de Energía y Minas; Viviana Ribeiro, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana); Ernesto Torres, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en la República de Surinam; y Tulio Rodríguez, embajador del Ministerio de Relaciones Exteriores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/whatsapp-image-2026-06-01-at-110707-am-dc7356dd.jpeg Parte de delegación oficial de la República Dominicana recibiendo a la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons este 1 de junio 2026. (NEAL R. CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/whatsapp-image-2026-06-01-at-110724-am-8a14fcc8.jpeg isita oficial de lapresidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons a la República Dominicana este 1 de junio de 2026. (NEAL R. CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/whatsapp-image-2026-06-01-at-110710-am-3820842e.jpeg El presidente Luis Abinader recibe a la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons. (NEAL R. CRUZ) ‹ >

Por su parte, la delegación oficial de la República de Surinam está compuesta por Melvin W.J. Bouva, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación; Raymond H. Landveld, ministro de Transporte, Comunicación y Turismo; Yldiz D. Pollack-Beighle, embajadora y asesora principal del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación; Amar S.M. Alakhramsing, director ejecutivo de la Agencia de Inversión y Comercio de Surinam; y Alonso Blom, director de la División de América del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación.

El acto

Geerlings-Simons agotará una amplia agenda de trabajo junto al mandatario dominicano.

El acto oficial de bienvenida incluyó los honores militares correspondientes a su alta investidura en las escalinatas del Palacio Nacional.

Los honores consistieron en toque de atención presidencial, presentación de armas, cinco floreos, una salva de 21 disparos de artillería y la interpretación de los himnos nacionales de la República Dominicana y de la República de Surinam.

Posteriormente, se desarrolló el ceremonial de pase de revista al Regimiento Guardia Presidencial, una inspección formal y detallada de las tropas.

Como parte de la agenda, Geerlings-Simons sostendrá una reunión privada con el presidente Abinader, en la que ambos líderes abordarán temas de interés común y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Surinam.

Más adelante, las delegaciones de ambos países se reunirán en el Salón Consejo de Gobierno para dar seguimiento a iniciativas de cooperación en áreas estratégicas como energía, exploración de hidrocarburos, agricultura, transporte, turismo y servicios aéreos.

Posteriormente, los jefes de Estado encabezarán la firma de varios instrumentos bilaterales destinados a ampliar la colaboración entre ambas naciones.

Asimismo, ofrecerán una declaración conjunta en el Salón Embajadores, donde se espera que destaquen los avances alcanzados en la relación diplomática y los nuevos compromisos de cooperación.

La jornada concluirá con un almuerzo oficial previsto para las 12:30 del mediodía en el Salón Verde del Palacio Nacional.

La visita de Geerlings-Simons forma parte de una agenda oficial que se extenderá hasta el martes y que contempla, además, una ofrenda floral en el Altar de la Patria la tarde de este lunes y reuniones con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, así como una sesión conjunta del Congreso Nacional.