Abinader designa nuevos miembros del consejo del CEA; incluida Pastora Méndez

Los nombramientos en el consejo del CEA están contenidos en el Decreto 352-26 emitido este martes, 2 de junio del 2026. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader emitió este martes el Decreto 352-26 mediante el cual designó a tres nuevos miembros del consejo de directores del CEA, en representación de distintos sectores, como parte del proceso institucional que desarrolla esa entidad.

Entre los nombramientos en el Consejo Estatal del Azúcar se encuentra Rosa Pastora Méndez Méndez, quien fue la primera mujer en ocupar el puesto de Tesorera Nacional durante la gestión del entonces mandatario Hipólito Mejía, periodo 2000-2004.

Méndez fue nombrada integrante del CEA en representación del sector privado.

Designaciones y representaciones

De acuerdo con el decreto presidencial, José García Ramírez fue designado miembro del consejo de directores del CEA en representación del sector privado.

La decisión establece, además, la designación de Aníbal Amparo como miembro del consejo de directores del CEA en representación del sector fabril, "fortaleciendo la participación de los sectores vinculados a las funciones y responsabilidades de la institución", establece el decreto. Amparo fue viceministro de Interior y Policía.

La disposición señala que las personas designadas permanecerán en sus respectivos cargos hasta que concluya el proceso de disolución del CEA o hasta que se disponga su sustitución mediante una nueva decisión del Poder Ejecutivo.

El Gobierno aseguró mediante una nota de prensa que continúa avanzando en las acciones administrativas e institucionales relacionadas con la transformación y reorganización de los organismos estatales, "en consonancia con las políticas de modernización" impulsadas por la presente gestión gubernamental.