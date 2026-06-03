Abinader promulga ley que crea la "Alerta RD" para búsqueda inmediata de desaparecidos

La ley tiene como objetivo principal crear un mecanismo de difusión rápida y coordinada a nivel nacional para la localización de personas desaparecidas. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader promulgó este miércoles la Ley 25-26, que regula la prevención y respuesta ante las desapariciones de personas y crea el Sistema Nacional de Alertas "Alerta RD".

La nueva normativa establece la activación inmediata de alertas de búsqueda tras el reporte de una desaparición, eliminando la necesidad de esperar 24 horas para iniciar los protocolos correspondientes.

La iniciativa fue aprobada el pasado 27 de mayo por la Cámara de Diputados, luego de haber sido sancionada por el Senado de la República, y se encontraba a la espera de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

La ley tiene como objetivo principal crear un mecanismo de difusión rápida y coordinada a nivel nacional para la localización de personas desaparecidas, involucrando a instituciones del Estado, medios de comunicación y a la ciudadanía.

Asimismo, la legislación reconoce que la desaparición de personas constituye una grave vulneración de los derechos humanos y establece que el Estado debe actuar con diligencia, rapidez y coordinación para prevenir daños irreparables a las víctimas y reducir la incertidumbre que enfrentan sus familiares.