Abinader impulsa el saneamiento urbano como eje del desarrollo durante Latinosan 2026

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, el presidente Luis Abinader y el director ejecutivo del Inapa, Wellington Arnaud ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que el saneamiento urbano no puede seguir siendo considerado un tema secundario, al destacar que constituye un elemento clave para la salud pública, la sostenibilidad ambiental, la resiliencia climática y el desarrollo económico de los países.

Al participar en la apertura de la VII Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (Latinosan 2026), que se celebra en Punta Cana, el mandatario aseguró que la República Dominicana ha colocado el acceso al agua potable y al saneamiento entre sus principales prioridades de desarrollo, mediante inversiones históricas en infraestructura hídrica y sanitaria.

Durante su intervención, Abinader sostuvo que el acceso universal al agua potable y al saneamiento es una condición indispensable para alcanzar un crecimiento sostenible y mejorar la calidad de vida de la población.

"El acceso al agua segura y a condiciones dignas de saneamiento es un elemento fundamental de justicia social", expresó el gobernante al señalar que detrás de cada obra de agua potable o saneamiento existen familias y comunidades que mejoran sus condiciones de vida.

Proyecto clave para Verón-Punta Cana

El presidente destacó el proyecto de acueducto y alcantarillado con reúso para la zona de Verón-Punta Cana, una iniciativa que forma parte del Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas.

Según explicó, el proyecto beneficiará directamente a más de un millón de personas, contribuirá a la protección de los recursos naturales y fortalecerá la sostenibilidad del principal destino turístico del país.

Asimismo, afirmó que no puede existir turismo sostenible ni una adecuada protección de los recursos hídricos sin inversiones en saneamiento y gestión eficiente del agua.

Inversiones históricas en el sector

Abinader resaltó los avances alcanzados por el país en los últimos años para reducir el rezago histórico del sector, mediante el fortalecimiento de las instituciones responsables de la gestión del agua y la ejecución de proyectos orientados a garantizar servicios más eficientes y sostenibles.

También llamó a los países de América Latina y el Caribe a mantener el agua y el saneamiento entre las prioridades de sus políticas públicas, independientemente de los cambios políticos o de las dificultades económicas.

Durante el acto, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, destacó que la República Dominicana atraviesa una etapa de transformación sin precedentes en materia de agua y saneamiento gracias a la visión impulsada por el Gobierno.

Arnaud señaló que el país desarrolla una de las carteras de proyectos hídricos y sanitarios más ambiciosas de América Latina y el Caribe, incluyendo el Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas, ejecutado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una inversión cercana a los US$1,000 millones.

Respaldo de organismos internacionales

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, afirmó que la elección de República Dominicana como sede de Latinosan 2026 evidencia los avances alcanzados por el país en materia de desarrollo sostenible y salud pública.

Por su parte, el jefe de la División de Agua y Saneamiento del BID, Germán Sturzenegger, valoró la decisión del Gobierno de colocar el saneamiento entre sus prioridades nacionales y destacó que la inversión en este sector genera beneficios en salud, protección ambiental, crecimiento económico y seguridad hídrica.

La conferencia Latinosan 2026 reúne en Punta Cana a autoridades, especialistas y representantes de organismos internacionales para debatir sobre innovación, inclusión y resiliencia en los servicios de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe.