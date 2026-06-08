Abinader designa a Héctor Pastor Vásquez Frías como cónsul general en Caracas

El presidente Luis Abinader designó este lunes a Héctor Pastor Vásquez Frías como cónsul general de la República Dominicana en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, mediante el decreto 351-26.

El artículo 2 del decreto dispone que la medida sea remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública y las demás instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución.

El decreto tiene fecha del pasado 1 de junio y fue dado a conocer este 8 de junio.

Vásquez Frías sustituirá en el cargo al mayor general Jaime Marte Martínez, quien había sido designado cónsul general en Caracas en octubre de 2025 mediante el decreto 573-25.

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Trayectoria

Pastor Vásquez Frías cuenta con una trayectoria en el servicio exterior dominicano. Se desempeñó como primer secretario, consejero y ministro consejero en la Embajada de la República Dominicana en Haití, y también ocupó funciones como ministro consejero en la Embajada dominicana en Cuba.

Asimismo, ha prestado servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además de su carrera diplomática, es reconocido por su labor como historiador y periodista. Entre sus publicaciones figuran diversas obras sobre las relaciones domínico-haitianas y la historia diplomática del país.

Su trabajo investigativo le ha valido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Historia José Gabriel García 2014 por la obra "Misiones Dominicanas en Haití" y el Premio Nacional de Historia Vetilio Alfau Durán, otorgado por el Archivo General de la Nación, por su libro "Diplomacia con Haití a Principios del Siglo XX", publicado en dos tomos.

Acercamiento entre Venezuela y RD

La designación de Héctor Pastor Vásquez Frías se produce en medio de un acercamiento entre República Dominicana y Venezuela.

En febrero de este año se anunció la reanudación de los servicios consulares entre ambos países; sin embargo, hasta el momento esta medida no se ha concretado.

La suspensión de las operaciones consulares se remonta al 29 de julio de 2024, cuando Venezuela rompió relaciones diplomáticas con República Dominicana tras las críticas de varios gobiernos latinoamericanos al proceso electoral venezolano, en el que el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro.

Santo Domingo, junto con Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá y Uruguay, solicitó entonces transparencia en el recuento de votos y una verificación internacional de los resultados, lo que provocó la reacción del gobierno venezolano y la retirada de su personal diplomático.

Desde entonces, los servicios consulares y los vuelos comerciales entre ambos países permanecieron suspendidos. No obstante, las operaciones de transporte aéreo entre República Dominicana y Venezuela fueron reanudadas en febrero de este año.

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