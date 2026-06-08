Abinader: cooperación con sectores productivos ha sido clave para preservar la estabilidad económica

El ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, el presidente Luis Abinader y el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, durante la reunión de seguimiento de la Mesa de precios en el Palacio Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la cooperación entre el Gobierno y los sectores productivos ha sido clave para mantener la estabilidad económica del país y reducir el impacto de factores externos sobre la población.

El mandatario encabezó una reunión de seguimiento de la Mesa de precios junto a representantes de los sectores comercial, industrial, empresarial y agropecuario, con el objetivo de evaluar el comportamiento de los mercados internacionales y coordinar medidas que contribuyan a mitigar los efectos de las fluctuaciones globales en la economía dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/c259e085-0e2d-4105-939c-368ec48078c5-93a43117.jpg El Gobierno y comerciantes pasan balance al comportamiento de la economía este lunes 8 de junio en el Palacio Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Durante el encuentro, realizado en el Salón Verde del Palacio Nacional, Abinader destacó que el diálogo permanente entre las autoridades y los distintos actores productivos ha permitido alcanzar consensos y formular propuestas para enfrentar desafíos derivados del contexto internacional.

"Hoy nos reunimos para darle seguimiento a la mesa de precios y determinar qué es lo que podemos hacer para mitigar el choque internacional con el aumento de los hidrocarburos y todos sus productos, del petróleo y el gas natural. Ha sido siempre una reunión de mucha cooperación, entendimiento y aportes del sector comercial, empresarial, industrial y agrícola. Siempre nos dan recomendaciones para lograr que aún se mantenga la mayor estabilidad", expresó el jefe de Estado.

En la reunión participaron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el director general de Aduanas, Nelson Arroyo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/6e0cd7a1-74e3-4371-b8be-a3f48d4a64e8-b6e03488.jpg Representantes de sectores productivos durante la reunión en el Palacio Nacional. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/237b7889-6e83-45b6-a491-4ab08fe5c9ca-19db8be8.jpg El presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, habla durante el encuentro con el presidente Luis Abinader. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

También asistieron representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), la Unión Nacional de Supermercados Económicos (Unase) y la Junta Agroempresarial Dominicana, entre otras entidades del sector productivo.