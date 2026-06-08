Abinader: ausencia de grandes diferencias ideológicas ha favorecido la estabilidad política de RD

El presidente Luis Abinader habla durante la presentación del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026. ( DIARIO LIBRE / JUAN GUIO )

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la República Dominicana no ha experimentado grandes diferencias ideológicas entre los principales partidos políticos con posibilidades reales de alcanzar el poder durante las últimas décadas, situación que, a su juicio, ha contribuido a la estabilidad política y al desarrollo de un proyecto nacional compartido.

Durante su participación en la presentación del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026, el mandatario sostuvo que, aunque en el país han coexistido organizaciones de distintas corrientes políticas, los partidos con mayores opciones electorales han mantenido objetivos fundamentales similares en materia de desarrollo.

"Tradicionalmente, no ha habido esa diferencia ideológica entre los principales partidos", expresó Abinader, al señalar que esa coincidencia ha permitido dar continuidad a políticas públicas consideradas beneficiosas para el país, independientemente de los cambios de gobierno.

Consideró que la clase política dominicana ha mostrado sensatez al momento de adoptar iniciativas que han demostrado resultados positivos, evitando quedar atada a posiciones doctrinarias rígidas. "Muchas veces no ser presos también de una ideología" ha permitido identificar qué medidas funcionan y cuáles no, afirmó.

"Yo creo que ha habido mucha sensatez también en el sector político y en la clase política dominicana" Luis Abinader presidente de República Dominicana “

Abinader dijo que en los años que tiene gobernando ha respetado el papel de la oposición. "...la oposición tiene que decir y tiene que hacer oposición, porque eso es la democracia", subrayó

Expresó que no toma las críticas personal, sino que hay verlas "como algo incluso que ayuda a la democracia".

"Y para eso también tiene que haber un respeto personal con los líderes. Y yo he tratado de tener ese respeto personal, nos hemos reunido para temas nacionales", sostuvo.

Papel de la sociedad civil

El jefe de Estado destacó además el papel desempeñado por los sectores empresariales y las organizaciones de la sociedad civil en la consolidación de ese proyecto nacional. Según explicó, estos actores han contribuido a generar consensos sobre prioridades de desarrollo y a evaluar las políticas públicas con criterios prácticos más que ideológicos.

Su legado

Abinader destacó que el legado de su Gobierno será el haber trabajado en el desarrollo integral del país y aseguró que uno de sus principales enfoques ha sido la reducción de la pobreza.

"Mucha gente me pregunta cuál será el legado. Si, infraestructura y otros aspectos, pero es en todas las áreas. No se puede desarrollar un país solo con estructuras. Hay que hacer un círculo virtuoso del desarrollo. Hay que atender a todo y estamos trabajando en todo", dijo.

El mandatario afirmó que, en el primer trimestre de este año, la pobreza en el país se redujo significativamente.

"Tenemos que atenderlo todo. Esa es la única forma de tener un verdadero desarrollo. Por eso, en este primer trimestre, aunque hay que esperar los resultados del final de año, en comparación con el 2025, cuando los índices de pobreza eran de poco más de 18 puntos, ahora estamos en 15.3. Y eso es resultado de toda una serie de medidas ordenadas que ha desarrollado el Gobierno para avanzar en esos indicadores", expresó en el acto celebrado en la sede de la Cancillería.

Abinader resaltó que, pese a las crisis ocurridas durante sus años de gestión, el Gobierno se ha enfocado en impulsar iniciativas que no perjudiquen a la sociedad.

Sostuvo que, aun con los avances en la reducción de la pobreza, muchas veces la sociedad no se percata de esos logros y que, a su juicio, esto se debe a la falta de comunicación.

"A la gente se le pregunta y dice que no. Yo pienso que nos hace falta comunicación, hacerle entender a la gente que hemos mejorado y cuáles son los ejemplos de mejora en cada familia. Ahí también vemos la democracia", dijo.

Democracia

El Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que América Latina y el Caribe continúan siendo la región en desarrollo más democrática del mundo.

Sin embargo, detalla que el futuro de la democracia depende cada vez más de la capacidad de los Estados para impulsar un desarrollo humano inclusivo, fortalecer la resiliencia y garantizar la seguridad en un contexto de creciente incertidumbre.

RD lanzará mesa de seguimiento a la calidad de la democracia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/23f1230b-c4e9-45be-8b40-095e48a790d9-850934ca.jpg El canciller Roberto Álvarez. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Durante su intervención, el canciller Roberto Álvarez anunció que el país se prepara para lanzar una mesa de seguimiento a la calidad de la democracia, en la que participarán actores del sector privado, público y de la sociedad civil, con el objetivo de promover el Estado de derecho.

"No basta con proclamar la democracia; es necesario medirla y corregir, con humildad, aquello que se debe mejorar", aseguró.

El informe analiza tanto las fortalezas como las debilidades de las democracias en América Latina y el Caribe, así como los factores que están transformando y, en muchos casos, tensionando su funcionamiento, entre ellos el crimen organizado, la polarización política, la desinformación y la crisis.