Gobierno anuncia que ampliará verja fronteriza y construirá mercado binacional en Restauración

Al centro, el presidente Luis Abinader, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, y el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, presentaron la estrategia gubernamental. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno aseguró este martes que el país cuenta con una frontera más fuerte y segura, resultado de una estrategia integral que combina la seguridad fronteriza, impulso económico y fortalecimiento institucional en las provincias que hacen frontera con Haití.

En ese sentido, el Gobierno anunció la ampliación de la verja perimetral inteligente y la construcción de un mercado binacional en el municipio de Restauración, en la provincia Dajabón, próximo a la comunidad de Tilory.

Durante un almuerzo con directores de medios, el presidente Luis Abinader, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, y el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, presentaron la estrategia gubernamental sustentada en tres pilares: seguridad fronteriza, conectividad y desarrollo económico, permitiendo una intervención integral en los 391 kilómetros de frontera terrestre que comparten República Dominicana y Haití.

"La frontera dominicana constituye una prioridad nacional para nuestro gobierno, por eso hoy tenemos grandes logros que exhibir en materia de seguridad y desarrollo fronterizo, y así mismo continuaremos impulsando acciones que garanticen la defensa de la soberanía, el desarrollo de las comunidades fronterizas y la prosperidad de toda la región", afirmó el presidente Abinader.

Durante la presentación, el ministro de Defensa explicó que la visión de desarrollo fronterizo del Gobierno se articula bajo el concepto fuerte, una estrategia integral que combina Fortaleza Fronteriza, Unión Nacional, Estrategia de Infraestructura, Resiliencia Económica, Transformación Territorial y Estabilidad y Defensa.

También estuvieron en la presentación el comandante del Ejército de la República, mayor general Jorge Iván Camino, el director general de Aduanas, Nelson Arroyo y el director general de Migración, mayor General Lee Ballester.

Estrategia integral

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/10/wasacs-12ce7e7f-42a2-476f-9148-53e738574e14-1cf69f21.jpeg Verja fronteriza en Jimaní. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Se destacó que la fortaleza fronteriza se sustenta en el despliegue táctico y operacional de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento del control militar y la modernización sin precedentes de los sistemas de vigilancia en toda la línea fronteriza.

Asimismo, la Unión Nacional promueve la inversión estratégica en la frontera como mecanismo de cohesión nacional, integración territorial y desarrollo compartido, fortaleciendo la conexión de estas provincias con el resto del país bajo una visión común de progreso.

Como parte de la estrategia de infraestructura, el Gobierno ejecuta un amplio programa de obras que incluye la pavimentación de corredores estratégicos, la construcción de centros logísticos y el desarrollo de modernos puestos de control fronterizo equipados con tecnología de última generación.

El componente de resiliencia económica impulsa la creación de un ecosistema productivo sostenible mediante incentivos a la inversión, apoyo a emprendedores y fortalecimiento de las actividades económicas que generan empleo y bienestar en las comunidades fronterizas.

La Transformación Territorial procura reducir el aislamiento histórico de las provincias fronterizas mediante la modernización de la conectividad vial y digital, facilitando una integración más eficiente con los principales centros económicos del país.

El eje de Estabilidad y Defensa fortalece la lucha contra el delito transnacional y las actividades ilícitas, garantizando que el comercio y la movilidad en la frontera se desarrollen dentro de un marco de legalidad, orden y seguridad.

Se presentaron los avances alcanzados en la zona fronteriza, destacando las acciones ejecutadas para fortalecer el control territorial, mejorar la infraestructura estratégica y generar mejores condiciones para el desarrollo y bienestar de las comunidades de la frontera.