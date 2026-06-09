Leyes del Gobierno avanzan más que las de diputados y senadores

Las iniciativas de leyes sometidas por diputados y senadores, en su mayoría, corresponden a cambios de nombres de calles e instituciones. ( FUENTE EXTERNA )

La cantidad de proyectos de ley depositados por el Poder Ejecutivo durante el periodo el 2024-2026 ha sido muy inferior a la de los diputados y senadores, pero las iniciativas del jefe de Estado han mostrado una mayor efectividad para completar el trámite congresual y han concentrado las reformas más relevantes aprobadas en ese lapso.

De acuerdo con un levantamiento realizado a partir de los registros del Sistema de Información Legislativa del Senado y de la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo sometió 25 proyectos de ley durante el mencionado período, de los que 17 ya fueron promulgados, mientras que los demás permanecen pendientes, fueron retirados o perimieron.

En contraste, el mismo registro evidencia que los legisladores depositaron 855 proyectos de ley entre ambas cámaras, de los que solo 52 lograron superar todos los trámites y ser aprobados por el Senado y la Cámara de Diputados.

Aunque los legisladores presentaron una cantidad superior de proyectos de leyes a los del Poder Ejecutivo, las iniciativas gubernamentales lograron completar con mayor frecuencia y con más rapidez el proceso legislativo, además de que concentraron varias de las reformas de mayor alcance aprobadas entre 2024 y 2026.

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Aunque los legisladores presentaron una cantidad superior de proyectos de leyes a los del Poder Ejecutivo, las iniciativas gubernamentales lograron completar con mayor frecuencia y con más rapidez el proceso legislativo, además de que concentraron varias de las reformas de mayor alcance aprobadas entre 2024 y 2026.

Proyectos del Gobierno

Entre las iniciativas impulsadas por el Gobierno que completaron el proceso legislativo figuran los presupuestos generales del Estado de 2025 y 2026, la reforma constitucional, la ley que dispuso la fusión de los ministerios de Hacienda y Economía, las modificaciones a la ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, cambios a la legislación sobre seguridad alimentaria, así como la reforma a la ley de mejora regulatoria y simplificación de trámites.

También fueron promulgadas modificaciones a la ley que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la ley que regula la contratación de prospectos de béisbol asignados a la Liga Dominicana de Verano y varias iniciativas de emisión de bonos soberanos.

Las que se quedaron

Sin embargo, algunas propuestas del Poder Ejecutivo no completaron el proceso. La reforma fiscal fue retirada, mientras que las reformas laboral y a la Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) perimieron y posteriormente fueron retomadas por legisladores.

También perimieron el proyecto sobre libertad de expresión y la iniciativa que elimina el Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior (Condex), esta última reintroducida posteriormente.

Proyectos de legisladores

Una revisión de las leyes propuestas por legisladores que lograron avanzar en el Congreso muestra que una parte importante de los proyectos impulsados por diputados y senadores corresponde a designaciones de nombres para carreteras, hospitales, edificios públicos, tramos viales y otras infraestructuras.

Entre las propuestas aprobadas figuran leyes para nombrar vías en honor a figuras como Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez y Silvestre Antonio Guzmán, así como hospitales y edificaciones estatales.

Aunque estas iniciativas forman parte de las atribuciones del Poder Legislativo, contrastan con varios de los proyectos de ley promovidos por el Poder Ejecutivo, que estuvieron vinculados a reformas institucionales, presupuestos y cambios en distintas leyes de alcance nacional.

Entre los proyectos impulsados por los congresistas figuran la ley que dispone el pago de deudas pendientes a contratistas, las modificaciones a la Ley de Municipios y a la legislación sobre obras suspendidas, además de las iniciativas sobre contrataciones públicas, candidaturas independientes, Código Procesal Penal, Código Penal, la Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, residuos sólidos y la de alertas para desaparecidos.

La diferencia entre los proyectos aprobados que provienen del Congreso y del Poder Ejecutivo evidencia que, en un Poder Legislativo dominado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), las iniciativas que vienen del Gobierno son más priorizadas que las de los propios congresistas.