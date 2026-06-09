Presentan proyecto piloto para dotar de seguro a hogares de Supérate ante lluvias y huracanes

El Gobierno dominicano, a través de Supérate, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Insurance Development Forum y el Gobierno de Alemania, presentó ayer el proyecto "Seguros Paramétricos para Hogares Supérate", una iniciativa piloto que busca proteger a familias vulnerables frente a fenómenos climáticos extremos como lluvias intensas y huracanes.

El programa beneficiará inicialmente a 3,030 hogares en Puerto Plata y Santo Domingo Norte, con planes de expansión a otras zonas del país en una fase posterior.

La República Dominicana se convierte así en el primer país de América Latina en integrar este tipo de seguros dentro de una estrategia de Protección Social Adaptativa (PSA).

La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, destacó que el proyecto representa un avance hacia una protección social más preventiva, capaz de ofrecer respuestas rápidas ante emergencias climáticas. "Este seguro representa una capa de protección adicional para los hogares más expuestos", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/a6182344-8cf3-4619-b50f-5537f66cebf9-25db8675.jpg La directora de Supérate, Gloria Reyes, junto a beneficiarios del programa y autoridades. (FUENTE EXTERNA)

Un modelo innovador

De su lado, la directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, señaló que la iniciativa impulsa un modelo innovador de desarrollo resiliente que fortalece la capacidad de las personas para enfrentar choques climáticos sin retroceder en sus logros sociales.

La embajadora de Alemania, Maike Friedrichsen, resaltó que el aumento de los efectos del cambio climático en el Caribe hace necesario fortalecer los sistemas de protección social, mientras que el superintendente de Seguros, Julio César Valentín, calificó el plan piloto como un paso clave para mejorar la respuesta ante eventos adversos.

El superintendente de Seguros, Julio César Valentín, señaló que el plan piloto de seguros paramétricos es una iniciativa de gran trascendencia para el país, ya que está dirigido a atender las necesidades de los sectores más vulnerables y fortalecer su capacidad de respuesta ante situaciones adversas.

Cómo funcionará

El seguro funcionará mediante un sistema paramétrico, lo que significa que las familias beneficiarias no tendrán que presentar reclamaciones ni demostrar daños para recibir una compensación. El mecanismo se activa automáticamente cuando las lluvias o los vientos asociados a un huracán superan niveles previamente establecidos en la póliza.

Desde el momento en que se contrata la cobertura se fijan umbrales específicos de riesgo. Si un fenómeno meteorológico excede esos parámetros, el pago se desembolsa de manera automática. Además, el monto de la compensación aumenta en función de la intensidad del evento climático, ya sea por precipitaciones extremas o por la fuerza de los vientos.

Las autoridades explicaron que el programa no tendrá costo para las familias participantes, ya que será financiado en su totalidad con recursos de cooperación internacional. No obstante, la puesta en marcha del mecanismo aún depende de la conclusión de los procesos regulatorios y las autorizaciones correspondientes.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Protección Social Adaptativa (PSA), una política orientada a fortalecer la capacidad de respuesta de los hogares más vulnerables frente a fenómenos climáticos extremos. El objetivo es que las familias dispongan de apoyo económico inmediato tras un desastre, reduciendo el riesgo de que caigan en condiciones de pobreza extrema debido a las pérdidas provocadas por huracanes o inundaciones.