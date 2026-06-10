Escenario internacional más adverso obligará al Gobierno a una modernización fiscal

El Gobierno dominicano evalúa nuevamente la posibilidad de impulsar una ley de modernización fiscal como parte de una estrategia orientada a fortalecer las finanzas públicas y crear espacio de respuesta frente a un entorno internacional cada vez más desafiante, según fuentes vinculadas a las discusiones económicas oficiales.

Las fuentes señalaron que la combinación de menores perspectivas de crecimiento global, tensiones comerciales, tendencias proteccionistas en mercados estratégicos y mayores exigencias sobre el gasto público fuerza a las autoridades a una reforma que permita aumentar los ingresos del Estado sin comprometer la estabilidad macroeconómica.

De acuerdo con personas familiarizadas con las deliberaciones, el análisis parte de la necesidad de reducir la dependencia del endeudamiento para financiar servicios e inversiones públicas, al tiempo que se preserva la capacidad del país para responder a eventuales choques externos. El diagnóstico coincide con planteamientos contenidos en anteriores propuestas de modernización fiscal elaboradas por el Estado, que advertían sobre la estrechez del espacio fiscal disponible y el peso creciente de los compromisos financieros.

Las fuentes indicaron que entre los elementos bajo evaluación figuran medidas para mejorar la eficiencia del gasto público, fortalecer la lucha contra la evasión tributaria, revisar exenciones e incentivos fiscales y ampliar la base de contribuyentes. También se estudian mecanismos que permitan elevar la inversión pública en áreas consideradas prioritarias para la competitividad y el bienestar social.

Contexto internacional

El tema adquiere relevancia en momentos en que la economía dominicana mantiene un desempeño favorable en comparación con buena parte de la región, pero enfrenta un contexto internacional menos predecible que obliga a reforzar los fundamentos fiscales. Entre las preocupaciones figuran las nuevas barreras comerciales que estudian algunas economías desarrolladas, la volatilidad de los mercados financieros y las crecientes presiones sobre las cadenas globales de suministro.

Aunque no existe todavía una iniciativa formal sometida al Congreso Nacional, las fuentes sostienen que el Gobierno considera indispensable evaluar opciones que permitan fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo y asegurar recursos para áreas como infraestructura, seguridad, salud y transporte sin incrementar significativamente los niveles de endeudamiento.

La eventual discusión de una nueva modernización fiscal volvería a colocar sobre la mesa uno de los debates económicos más sensibles de los últimos años: cómo aumentar la capacidad financiera del Estado sin afectar la competitividad ni la capacidad de crecimiento de la economía dominicana.