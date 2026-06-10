Abinader va al Cibao hasta el domingo con gran agenda de inauguraciones y un Consejo de Ministros

El presidente Luis Abinader abrazando a un niño en uno de sus encuentros estudiantiles. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader iniciará mañana jueves una amplia agenda de trabajo en la región del Cibao que se extenderá hasta el domingo, período durante el cual encabezará inauguraciones de obras de salud, educación, infraestructura vial, deporte y agua potable, además de sostener encuentros con estudiantes, empresarios y líderes comunitarios, supervisar importantes proyectos y presidir un Consejo de Ministros.

La jornada comenzará este jueves en las provincias Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, donde el mandatario inaugurará dos hospitales, entregará dos techados escolares y dará el primer palazo para la construcción de un nuevo centro penitenciario.

En la provincia Sánchez Ramírez, Abinader iniciará sus actividades en el municipio de Cevicos con la inauguración del techado escolar de la Escuela Narciso Alberti. Posteriormente, encabezará la inauguración del remozado Hospital Municipal de Cevicos.

Más adelante, el jefe de Estado dará el primer palazo para dejar iniciados los trabajos de construcción de un nuevo centro penitenciario, concebido para fortalecer la infraestructura del sistema penitenciario nacional. La agenda continuará en el municipio de Cotuí con la inauguración del techado de la Escuela Francisco Henríquez y Carvajal.

La jornada del jueves concluirá en el municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel, donde el mandatario encabezará la inauguración del hospital municipal.

Agenda en Santiago

Las actividades del gobernante continuarán desde el viernes hasta el domingo en la provincia Santiago, donde encabezará nueve inauguraciones y diversas actividades institucionales.

La agenda iniciará a las 11:00 de la mañana con la inauguración del remozamiento del Hospital Periférico Monte Adentro Dr. Antonio Trueba. Posteriormente, el mandatario inaugurará el remozamiento del techado de Los Ciruelitos y realizará una visita a los talleres del Monorriel de Santiago.

Más adelante, sostendrá un almuerzo con más de 400 estudiantes de liceos públicos y colegios privados en el Club Sameji y visitará el túnel de trinchera en el área monumental.

Asimismo, encabezará la inauguración de la Cuasi Parroquia San Benito Abad, en el residencial Palma del Valle, y supervisará los avances de la construcción de un nuevo cuartel de bomberos.

Sábado en Sajoma

La jornada del sábado comenzará a las 11:00 de la mañana en San José de las Matas, donde el presidente inaugurará la carretera Guázuma-Carrizal.

De regreso a Santiago, dejará inaugurado el Centro Educativo José Valentín Pérez Castro, en La Noriega, junto con 27 nuevas aulas del nivel inicial correspondientes a varios centros educativos de la provincia.

Posteriormente, sostendrá un almuerzo y diálogo con jóvenes estudiantes de distintos distritos educativos en la Escuela Ana Josefa Jiménez, en Pekín.

Más adelante, encabezará la inauguración del remozamiento del Parque Los Jazmines, presidirá una mesa de trabajo con representantes comunitarios en la Gobernación Provincial y sostendrá un encuentro con el Patronato de la Cruz Roja. La agenda del día concluirá con la apertura del primer tramo restaurado de la calle El Sol.

Consejo de Ministros del domingo

Para cerrar su recorrido por Santiago, el presidente Abinader encabezará un Consejo de Ministros en el Jardín Botánico de Santiago. Más tarde, inaugurará el techado del Club Deportivo Domingo Paulino , en el sector Los Jardines.

Finalmente, dejará en funcionamiento la estación de bombeo de agua potable y la línea de impulsión de Villa Hortensia, además de nuevas líneas de distribución que beneficiarán diversos sectores de la ciudad.

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