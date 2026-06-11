El Gobierno proyecta un ahorro de RD$10,000 millones con la depuración del programa Supérate

El programa Supérate fue diseñado para personas vulnerables. ( FUENTE EXTERNA )

La depuración de los beneficiarios del programa Supérate podría generar un ahorro de alrededor de 10,000 millones de pesos durante este año, según informó este jueves el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. El saneamiento del programa de asistencia social forma parte de las medidas económicas anunciadas este día por el Gobierno para buscar entre 40 y 50 mil millones de pesos en procura de enfrentar la crisis internacional generada por el conflicto bélico en Medio Oriente.

El funcionario explicó que el Gobierno trabaja junto al Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Supérate y el Gabinete de Política Social en un proceso de revisión y actualización de los registros para garantizar que las ayudas sociales lleguen a quienes realmente las necesitan.

Díaz indicó que, tras la fusión los ministerios de Hacienda y Economía, el Siuben pasó a formar parte de la estructura del nuevo Ministerio de Hacienda y Economía, lo que ha facilitado la coordinación de los trabajos de evaluación.

"Estamos trabajando con el Siuben y con Supérate. Hemos tenido varias reuniones con el Gabinete de Política Social y estamos trabajando en la depuración", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/whatsapp-image-2026-06-11-at-101710-pm-95572d2a.jpeg Magín Díaz, ministro de Hacienda, este jueves 11 de junio de 2026. (FUENTE EXTERNA)

No obstante, evitó precisar cuántas personas o familias podrían ser excluidas del programa, al considerar que el proceso aún se encuentra en desarrollo.

"Decirte un número exacto ahora no sería razonable de mi parte porque es un trabajo complejo, pero es una instrucción del presidente", sostuvo.

El ministro explicó que la revisión busca corregir dos tipos de situaciones que suelen presentarse en los programas de asistencia social: personas que continúan recibiendo subsidios pese a que ya no cumplen las condiciones para ser beneficiarias y hogares vulnerables que califican para la ayuda estatal, pero todavía no han sido incorporados.

"Siempre hay dos errores en este tipo de programas: personas que están recibiendo el subsidio que ya no deberían recibirlo, pero también hay otros que no lo están recibiendo que sí deberían recibirlo, personas que están bajo la pobreza", señaló.

Según explicó, el objetivo es realizar una "refocalización" de los recursos, de manera que los fondos destinados a la protección social sean distribuidos con mayor precisión entre la población objetivo.

Ahorro fiscal del proceso de revisión

"Estamos haciendo las dos depuraciones: quién no debería recibir y quién sí debería recibir para otorgárselo", expresó.

Díaz aseguró que, una vez concluido el proceso, el balance entre las exclusiones y las nuevas incorporaciones permitiría reducir el gasto del programa.

"Si hacemos esa depuración en el neto, lo que estamos pensando es que esa refocalización nos podría dar un ahorro de 10,000 millones de pesos este año", afirmó.

La revisión del padrón forma parte de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para mejorar la eficiencia del gasto público en medio de las presiones fiscales derivadas de la crisis internacional y la necesidad de mantener los programas de asistencia dirigidos a los sectores más vulnerables.

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