Gobierno entrega dos centros de salud en Maimón, Monseñor Nouel

En el centro, el presidente Luis Abinader al inaugurar el Hospital Municipal Maimón. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El Gobierno dominicano entregó este jueves el remozado hospital municipal de Maimón y el centro de primer nivel de atención de esa localidad, en la provincia Monseñor Nouel, durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, quien además anunció la ejecución e inauguración de varias obras de infraestructura y proyectos energéticos para ese municipio.

Al entregar ambos centros, el jefe de Estado destacó que las obras responden a las necesidades de una comunidad trabajadora y emprendedora.

Aseguró que los residentes recibirán atención médica de calidad sin tener que desplazarse a otras localidades.

El mandatario exhortó a la comunidad y autoridades locales a cuidar las instalaciones de salud entregadas.

De su lado, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, explicó que el remozamiento integral del hospital municipal de Maimón requirió una inversión superior a los 153 millones de pesos, incluyendo la modernización de la emergencia y la dotación de equipos para fortalecer la atención médica.

Indicó que la nueva emergencia permitirá atender de manera más eficiente casos clínicos y accidentes de tránsito, mientras que el centro contará con mejores condiciones para pacientes y personal de salud.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-54312-pm-5468d449.jpeg Centro de primer nivel. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Asimismo, destacó que el centro de primer nivel de Maimón fue reconstruido con una inversión superior a los ocho millones de pesos en infraestructura y más de un millón de pesos en equipamiento.

El centro dispone de consultorios, farmacia, sala de espera y servicios diagnósticos.

Landrón resaltó que desde 2020 el Gobierno ha intervenido más de un centenar de hospitales en todo el país.

Señaló que en Monseñor Nouel también han sido remozados el hospital municipal de Piedra Blanca y varios centros de primer nivel.

Además, anunció que el hospital provincial Pedro Emilio de Marchena será ampliado con más de 20 nuevas camas y mejoras en distintas áreas de servicios.

Durante el acto, el senador de Monseñor Nouel, Héctor Acosta, valoró la entrega de las obras. Exhortó al personal médico y administrativo a ofrecer una atención de calidad a los usuarios.

De su lado, la gobernadora provincial, Adela Tejada, afirmó que la inauguración representa la materialización de una demanda histórica de la comunidad, que durante años reclamó instalaciones de salud modernas y adecuadas para atender a la población.

La bendición del acto estuvo a cargo del sacerdote Joaquín Pérez, de la parroquia San Isidro Labrador de Maimón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-54308-pm-6489ffc1.jpeg El senador de Monseñor Nouel, Héctor Acosta. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-54312-pm-1-10ad5490.jpeg El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ ) ‹ >

Más obras

Al entregar los centros de salud, el presidente Luis Abinader informó que en los próximos meses serán inaugurados el puente La Leonora, un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) y una nueva estación de transformación eléctrica que busca poner fin a los problemas de suministro energético que afectan desde hace años a los residentes de Maimón.

El gobernante también anunció que el hospital provincial Pedro Emilio de Marchena, en Bonao, contará próximamente con servicios de hemodiálisis y oncología, como parte de una estrategia nacional para acercar estos tratamientos especializados a la población y evitar traslados hacia Santo Domingo.