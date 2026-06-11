Gobierno inaugura techados escolares y hospital remozado en Sánchez Ramírez

El presidente Luis Abinader corta la cinta inaugural del remozado Hospital de Cevicos, acompañados por autoridades del sector salud y la provincia. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Gobierno dejó inaugurado este jueves, en un acto encabezado por el presidente de la República Luis Abinader, una serie de obras en los municipios de Cevicos y Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez.

Entre las obras entregadas se encuentran dos nuevos techados escolares. El primero fue construido en la Escuela Narciso Alberti, en Cevicos, y el segundo en el Liceo Francisco Henríquez y Carvajal en Cotuí.

El viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación (Minerd), Francisco Germán D´Oleo Ramírez, expresó que estos techados multiusos servirán para el desarrollo de múltiples actividades deportivas, recreativas y artísticas, por lo que serán un espacio digno para uso de toda la comunidad.

"Cuiden estudiantes, padres y amigos este espacio deportivo multiuso porque tendrá un impacto muy significativo en el desarrollo de cada uno de ustedes. Gracias señor presidente, gracias comunidad que nos acoge porque estamos en presencia de una solución digna para favorecer el desarrollo integral de todos ustedes", expresó el viceministro.

Remozamiento hospital

Posteriormente fue entregado el remozamiento del Hospital Municipal de Cevicos. La intervención general del centro de salud se realizó con una inversión total de 78.6 millones de pesos.

Durante el acto, el presidente Abinader destacó que la entrega del recinto sanitario forma parte del proceso de fortalecimiento de la red hospitalaria nacional impulsado por su gestión, al señalar que este centro constituye el hospital número 111 entregado entre nuevas construcciones y remozamientos realizados en todo el país.

"Eso es ponerle atención a salud",expresó el mandatario.

El evento también contó con la participación del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, quien expresó que hoy es un día de gozo y de profundo significado para la comunidad de Cevicos, ya que esa obra fue esperada por muchos años.

"Tuvimos que esperar 23 años para finalmente tener un hospital moderno, un hospital renovado, un hospital a la medida que merece el municipio de Cotuí. Porque acceder a los servicios de salud no es un privilegio ni un favor sino un compromiso de Estado", comentó Landrón.

Inicio de construcción centro penitenciario

Para finalizar la agenda en la provincia Sánchez Ramírez, el jefe de Estado encabezó junto al ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Victor -Ito- Bisonó, el acto de inicio de los trabajos de construcción del nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cotuí, una infraestructura clave orientada a dignificar el sistema penitenciario.

En ese sentido, Bisonó indicó que, la primera etapa de estos cinco centros que ya se han iniciado representa una inversión superior a los 4,200 millones, recursos que aseguró, se traducen en movimiento económico, contratación de servicios, adquisición de materiales y generación de empleos en las comunidades donde se desarrollan estas obras.

"Y precisamente por eso estamos promoviendo que las oportunidades que se generen durante la construcción tengan una importante participación local, para que este proyecto también deje beneficios directos en la economía de Cotuí y de toda la provincia.

Además, una vez en operación, cada uno de estos centros requerirá personal administrativo, técnico, de seguridad, mantenimiento y apoyo operativo. Es decir, estamos creando capacidades permanentes que continuarán generando empleos y dinamizando la economía local en el largo plazo", expresó el funcionario.

De su lado, el director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, dijo que "la obra confirma que la agenda penitenciaria es parte de la realidad nacional, es parte de una política y parte de una voluntad".

El funcionario destacó, que una vez edificado este CCR, las familias no tendrán que arriesgar su seguridad en carretera para visitar a sus parientes que cumplen condena en o centros ubicados en otras provincias, por lo que, además de garantizar una reforma digna, este tipo de obras acerca a las familias.