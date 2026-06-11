El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó este jueves que la República Dominicana ha dejado de ser una promesa para convertirse en un país preparado para competir, crecer y asumir un rol de liderazgo en la nueva configuración económica global.

Durante la conferencia "The Dominican Republic Means Business", celebrada en el marco del Latin American Summit de la New York City Bar Association, el funcionario expuso ante inversionistas, empresarios y representantes del sector financiero las fortalezas que posicionan al país como una de las plataformas de inversión más atractivas de la región.

"En un entorno global donde las empresas buscan estabilidad, resiliencia y cercanía a los mercados, la República Dominicana ofrece una respuesta convincente. Estamos construyendo plataformas para la inversión sostenible, la expansión industrial y la competitividad regional de largo plazo", expresó.

Paliza destacó que la economía dominicana es actualmente la mayor del Caribe y mantiene uno de los ritmos de crecimiento más sólidos de América Latina, acompañado de avances en indicadores como empleo, reducción de la pobreza y estabilidad institucional.

El ministro subrayó además las oportunidades que ofrece el país para las empresas que buscan relocalizar operaciones mediante estrategias de nearshoring, gracias a su ubicación geográfica, la fortaleza del sector zonas francas, su infraestructura logística y el acceso preferencial a mercados internacionales a través de acuerdos como el DR-Cafta y el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea.

Una información de prensa indica que durante su exposición, Paliza presentó varios proyectos considerados estratégicos para el desarrollo económico nacional, entre ellos la transformación del puerto de Manzanillo en un centro logístico e industrial, el desarrollo turístico de Cabo Rojo en Pedernales, la instalación del primer Digital Exchange Port de Google en América Latina y las oportunidades vinculadas a minerales críticos y tierras raras.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno con la seguridad jurídica, la estabilidad macroeconómica, la modernización regulatoria y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas para continuar atrayendo inversión y generando empleos.

RD está preparada para asumir un papel más relevante

Al cierre de su intervención, aseguró que el país está preparado para asumir un papel más relevante en el escenario internacional.

"La República Dominicana ya no es una promesa. Es un país que está listo para competir, crecer y liderar. Es un país que habla el lenguaje de la inversión y el desarrollo", manifestó.

La actividad reunió a inversionistas, ejecutivos de firmas legales internacionales, empresarios y representantes del sector financiero interesados en conocer las oportunidades que ofrece la República Dominicana como socio estratégico para el crecimiento económico de las Américas.

El evento fue organizado por la New York City Bar Association, institución que promueve el diálogo sobre asuntos de relevancia global y el fortalecimiento de las relaciones internacionales.