Con paquete de medidas, el Gobierno busca recaudar hasta RD$50,000 para enfrentar crisis

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, durante la presentación de las medidas que plantea el Gobierno para enfrentar la crisis generada por la guerra en Irán. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano busca captar entre 40,000 millones y 50,000 millones de pesos adicionales mediante un proyecto de ley de medidas tributarias que será sometido al Congreso Nacional como parte de la estrategia oficial para enfrentar los efectos de la crisis internacional ocasionada por la guerra en Irán y fortalecer las finanzas públicas.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, explicó este jueves que los recursos proyectados provendrían de nuevas medidas de ingresos contenidas en la iniciativa legislativa "Medidas pro-crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional" que el Gobierno llevará en los próximos días al Poder Legislativo.

"Estas son medidas tributarias que deben ir al Congreso para aprobación, para aumentar las recaudaciones", señaló el funcionario.

Díaz destacó que el objetivo es generar ingresos adicionales para financiar subsidios, proteger programas sociales y evitar que el déficit fiscal se amplíe en un contexto de incertidumbre internacional y volatilidad en los precios del petróleo.

La propuesta forma parte de un plan anticrisis estructurado en cuatro ejes: medidas procrecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal.

Entre las principales iniciativas figura una sobretasa temporal de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta empresarial para grandes contribuyentes con ingresos superiores a 1,000 millones de pesos anuales. También contempla un aumento del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas, nuevos gravámenes a los vapes, mayores impuestos a casinos y juegos de azar, así como un incremento de 10 dólares al impuesto sobre los pasajes aéreos.

Asimismo, incluye medidas de alivio para determinados sectores, como la eliminación del anticipo para las microempresas, facilidades de pago para las pequeñas empresas, una amnistía tributaria, mayores deducciones por gastos educativos y la actualización del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta para personas físicas.

Recursos adicionales a los anunciados en abril

Durante el encuentro con la prensa, Díaz aclaró que los 40,000 millones a 50,000 millones de pesos que el Gobierno espera recaudar mediante el nuevo proyecto son independientes de los recursos anunciados previamente por la Dirección General de Presupuesto.

"Es adicional, porque unas son medidas del lado del gasto y estas son medidas del lado de los ingresos", respondió al ser consultado sobre si ambos montos se sumarían.

El pasado 30 de abril, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, informó que el Gobierno implementaría un conjunto de medidas de contención y racionalización del gasto público con el objetivo de disponer de hasta 40,000 millones de pesos para mitigar el impacto de la crisis global sobre la economía dominicana.

En esa ocasión, explicó que los recursos provendrían de restricciones al gasto no prioritario y de la reasignación de partidas presupuestarias hacia áreas consideradas prioritarias, especialmente subsidios y programas de apoyo a la población.

Díaz reiteró que esas medidas continúan ejecutándose y precisó que no representan nuevas recaudaciones, sino una reorganización del gasto público para responder a las necesidades derivadas de la coyuntura internacional.